Aianduse tulevik: ostan taimed mobiilis ja droon toob koju

Kui droonid veel lilli laiali ei vea, siis veebis taimede ja aiandustarvikute ost on tänapäeval juba reaalsus ja levib iga aastaga järjest enam – kaupa käega katsumata ostetakse praegu nii jõulutähti kui ka suuri viljapuuistikuid. Et aianduse mobiili kolimine on paratamatu, tõdesid kõik Maa Eluga vestelnud spetsialistid, nii noored kui ka pika praktikaga mehed.

Mida inimesed edaspidi aianduskeskustelt ootavad, kõneles nädala eest Pärnus toimunud konverentsil Hansaplanti juhatuse liige Indrek Naudi. Tema sõnutsi mõjutab aianduskaupade müüjaid tulevikus asjaolu, et järjest vähem inimesi elab maal ja aiad muutuvad üha väiksemaks või kolivad üldse rõdule.

„Elukeskkond muutub, lilled ja taimed saavad täiesti uue tähenduse. Tulevikus peame pakkuma rohkem taimi, millega linnainimene endale rõdule rohelise keskkonna rajada saaks,” selgitab Naudi.

Klienditeenindaja asemel arvuti

Teine suur mõjutaja on nutimaailm. Kui üldiselt kiputakse arvama, et mobiiliostud on noorte pärusmaa, siis uuringud näitavad, et seda ostukanalit kasutavad kõik generatsioonid ja 55pluss vanuses inimestest ostleb veebi vahendusel 38 protsenti. Kõige rohkem kasutab seda kanalit nn y-generatsioon ehk 22–36aastased.

Mobiili kolimine pole aga sugugi halb, sest see annab võimaluse taimi müües paremini teadmisi jagada. „Arvan, et selles vallas on suured liikumised tulemas,” ütleb Naudi.

Pole saladus, et praegu on kõigil aianduskeskustel suur probleem tööjõuga, seda lihtsalt napib. Naudi usub, et just siin võib appi tulla tehnoloogia, ja kirjeldab tulevast aianduskeskust kohana, kus ostja saab sisenedes nutiseadme, mis juhatab vajaliku taimeni, annab selle kasvatamiseks palju põhjalikuma seletuse, kui klienditeenindaja müügisaalis kiirustades suudaks.

Kui praegu tuleb inimene poodi, peab ta kõige vajaliku leidmiseks poe mitu korda risti-põiki läbi käima, aga nutiseade juhatab kiiresti otsituni. Või veel parem – inimene sisestab poodi astudes andmed oma aia suuruse ja soovide kohta nutiseadmesse ning istub kohvikusse. Kuni klient mugavalt kohvi joob, arvutatakse talle poes vajaminevad kogused välja ja pakendatakse ära.

„Väga selgelt on näha, et me ei ole praegu populaarsed noorte seas. Põhjuseid, miks noored aianduspoodi tulevad, jääb järjest vähemaks,” nendib Naudi. „Meie ülesanne on mõelda, kuidas noored meie juurde tuua. Ehk on Instagram koht, mille vahendusel noortele teada anda, et meie juures on olemas asjad, mida nad vajavad.”

Noortest klientidest kaupmehed mööda vaadata ei tohi, sest nemad on valmis kulutama raha. Samas pole nõus kulutama aega. „Kui noored tulevad poodi ega saa kiiresti, mida soovivad, lähevad veebipoodi ja saavad sealt kõik vajaliku,” märgib Naudi.

Kõik roheline ja looduslähedane on noorte seas väga hinnatud ning selle eest, mis on kasvatud jätkusuutlikult ja mahedalt, ollakse valmis rohkem maksma. Tervislik elustiil on see, millele on inimesed nõus kulutama.