Vabanenud kalad kihutasid Sindi paisust ülesvoolu

Vaja on rajada kärestik ja rekonstrueerida Sindi välisujula. Tammur tõdes, et kaasnevaid töid on palju, need on aga möödapääsmatud. Näiteks kaldakindlustused, et vesi kaldaid ära ei viiks. „On visatud nalja, et eelarve on kümme miljonit, aga üks mees Roksoniga toksib paisu 1000eurose kuupalga eest maha. Nii lihtne see ei ole, tööala on tohutu,” kirjeldas Tammur ning kummikutega vapralt poris pläterdajad võisid oma silmaga veenduda töötandri suuruses.