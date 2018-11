PRIA töö on põlengu tõttu täna häiritud

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) andis oma sotsiaalmeedia kontol teada, et seoses elektrikatkestusega, mis on tingitud alajaama põlengust, on PRIA peamajas ja teenindusbüroodes täna, 7. novembril häiritud kõigi PRIA süsteemide töö, samuti ei saa kasutada e-PRIAt ja infotelefone.