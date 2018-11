Alexela hakkab müüma ainult eestimaist biometaani

„Alates 1. jaanuarist hakkame kõigis oma CNG-tanklates müüma vaid biometaani, mis on nii Alexela kui Eesti kütuseturu jaoks kahtlemata märgilise tähtsusega. Samas, kui suuremat pilti vaadata, siis on meil siin Eestis kindlasti kõvasti arenguruumi nii gaasiliste kütuste taristu arendamises kui ka tarnekindluse tagamises,“ selgitas Alexela energiavaldkonna ettevõtete juht Maria Helbling.

Biometaani Siimani farmi lähedal tootva Biometaan OÜ juhatuse liige Ahto Oja sõnul on Eesti biometaani tootmise potentsiaal on 380-450 mln Nm3 aastas, ehk tooraine ja olemasolevate tehnoloogiatega on võimalik asendada kogu Eestis tarbitav eksporditud maagaas kodumaise taastuvkütusega ehk biometaaniga.