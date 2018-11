Maaeluminister: Eestil on Hiinale pakkuda kvaliteetseid piima- ja kalatooteid

„Eestil on Hiinale pakkuda kvaliteetseid piima- ja kalatooteid ning ka mahetoodangu maht on tõusuteel. Samuti on kõrgel tasemel Eesti toiduohutus ja -järelevalve. Oleme viimaste aastate jooksul allkirjastanud piima- ja kalatoodete toiduohutuse protokollid ning homme allkirjastame Hiina Tolliametiga linnuliha protokolli. Pean seda suureks saavutuseks,“ sõnas maaeluminister Tarmo Tamm pärast kohtumist.

Kohtumisel käsitleti ka põllumajanduse digituleviku teemat. Minister Tammrääkis Eesti saavutustest digitaliseerimises ning tõi välja, et 99,9% Eesti valitsuse teenustest on digitaalsed ja Eesti riigi uuenduslikkust on näha ka põllumajandussektoris. „Usun, et meil on üksteistelt digitaalvaldkonnas palju õppida ja näen siin mitmeid võimalusi koostöö arendamiseks,“ ütles Tarmo Tamm.