Messil arutletakse, milline on tark tööstus

«Messi peaksid külastama kõik, kes on igapäevaselt tegevad tööstusvaldkonnas või kes tunnevad selle teema vastu huvi,» ütles Instruteci projektijuht Epp Sultsmann. «Messil saab uusi teadmisi ja kogemusi ja leiab koostöövõimalusi vahetust allikast. Instrutecile on oodatud ka tehnoloogiahuvilised noored, messilt saadud praktiline kogemus aitab ellu viia edasisi karjäärivalikud just tehnoloogiavaldkonnas.»

Käesoleva aasta Instruteci messi üks tippsündmusi on kogu neljapäevase päeva kestev targa tööstuse ideepäev. Ideepäeva eesmärk on koguda ideid tööstussektori või sellega seotud ettevõtete probleemide ja väljakutsete lahendamiseks. Ettevõtted on esitanud lahendamiseks 12 probleemi, mis on seotud kas toote- või teenusearendusega või ettevõtte töökorralduse ja siseprotsessiga.