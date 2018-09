Tere AS taaskäivitas ekspordi Jaapanisse

„Taasalustame Jaapani ekspordiga samm-sammult ja loodame end sealsele tööstuslikule tarbijale aja jooksul üha rohkem tutvustada ning tõestada,” rääkis Tere AS ja Farmi Piimatööstuse AS juhatuse esimees Katre Kõvask. „Meie konkurentsieeliseks sealsel turul on lõssipulbri tavastandardist kõrgem valgusisaldus ja ühtlane kõrge kvaliteet ning paindlikud tootmiskogused.”

„Tere AS on oma tooteid Jaapanisse eksportinud ka varem, kuid koostöö Marubeniga katkes Tere jaoks keerulistel aegadel 2016. aastal. Seda enam on lepingu taas-allkirjastamine Marubeniga meie jaoks märgilise tähendusega. Rahvusvahelisel areenil on juba koostööfaktil Jaapaniga küljes eriline kvaliteedimärk,” kinnitas Kõvask.