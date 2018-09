Maaelu edendamisest valmis näitus

Näitusega tuuakse esile Eestimaa inimesi ja projekte, kes viimase kümne aasta jooksul on Eesti maaelu arengukava (MAK) toetuste abil aidanud kaasa Eesti maapiirkondade edendamisele.

Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul on kogutud näidete põhjal valminud näitus suurepärane kingitus Eesti Vabariigile tema 100. sünnipäeva puhul. «Inimesed, kes edendavad Eesti maaelu arengukava toetuste abil elu maapiirkondades, on Eesti riigi säilimisse ja arenemisse palju panustanud. Need 100 piltidega kaunistatud näidet ütlevad rohkem kui 100 rida meie igapäevastes kuivades tabelites. Näitus esitleb ilmekalt, kuivõrd rikkalik ja mitmekesine on Eesti maaelu. Maal elavad väga töökad, tublid ja ettevõtlikud inimesed, maal on ilus loodus ja puhas keskkond,» sõnas minister Tamm.

Euroopa Maaelu Arengu Võrgustiku (European Network for Rural Development - ENRD) juht Michael Gregory rõhutas näituse avamisel, et maaelu areng toimub igas talus ja külas ning selle taga on reaalsed inimesed, mitte asjad ja numbrid: «Eesti on küll Euroopast vaadatuna pindalalt ja rahvaarvult pisike, kuid kui vaadata uuendusmeelsust põllumajanduses ja maaelu arengut, siis tehakse siin palju häid asju.»

Meelis Annuse, Põllumeeste ühistu KEVIL-i juhataja sõnul on MAK-i toetused reaalne kingitus Eesti Vabariigile, et see näeks välja just selline, nagu ta täna on. «Kui sõidate mööda Eestimaad ringi, siis see on tõesti ilus, hoitud ja roheline. Võib öelda, et maal on elu käima läinud!»

Krista Habakukk, Eesti külaliikumise Kodukant juhatuse liige, kutsus näituse avamisel viibinuid üheskoos looma tegude festivalil: «Eesti 100 ei lõpe ära selle aastaga. Võiksime teha ära ühe tegude festivali, võttes ette kõik teenused ja aspektid, mis täna maainimestele olulised on. Kuidas teha nii, et inimesed leiaksid uuesti tee maale, et seal elada, oma lapsi kasvatada ja oma töökohad sinna luua? Kõik näitusel esitatud tegevused võiksid olla inspiratsiooniks ja näidata, et see elu, mida maal elame, on täisväärtuslik, ning anda suuna, kuhu tahame jõuda, kui Eesti saab 200. Teeme ära!»

Põllumajandusuuringute Keskus on maaelu võrgustikutöö raames kogunud häid näiteid Eesti põllumajanduse ja maaelu toetamise kohta. Nende eesmärk on näidata avalikkusele, mida Eesti maaelu arengukava toetuste abil Eestis on ära tehtud. Kogutud näidete põhjal valmis näitus «100 maaelu toetamise näidet», mille seas on nii investeeringu-, arendus-, koolitus- kui ka koostööprojekte, kuid samas ka keskkonnaga seotud või muid tegevusi, mis on saanud Eesti maaelu arengukava raames toetust perioodil 2007–2013 või 2014–2020. Väga palju on esindatud Leaderi meetmest toetust saanud projektinäiteid.

Plakatinäituse kategooriad:

innovatsioon ja teadmussiire

põllu- ja metsamajandus

põllumajanduskeskkond

toiduainete tootmine

maaettevõtlus

kogukonna areng, maaelu areng laiemalt