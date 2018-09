Maaeluministeerium alustab uue sordiaretusprogrammi ettevalmistamist

«Sordiaretus peab olema eesmärgipärane ja vajaduspõhine. See peab olema kiirem kui praegu, et suurendada meie põllumajandustootjate konkurentsivõimet,» ütles Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti. «Kindlasti peab sordiaretusel olema ka majanduslik mõõde. Tulevikus võiks sordiaretus olla nõudluse kujundaja, muutes meie toidulaua mitmekesisemaks, ning aidata kaasa biomajanduse erinevate suundade arengule.»

«Uue sordiaretusprogrammi väljatöötamise alguses tõdeme, et ootused sordiaretajale ja sordiaretusele on järjest enam põimunud kogu maailma põllumajanduse arengusuundadega,» ütles Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai. «Peame ette nägema vajadusi põllumajanduses – ühelt poolt on ootus saagikuse kasvule, parematele maitseomadustele ja toiteväärtusele, teisalt peame tagama toidutootmise keskkonnakoormuse vähendamise. Tulevikku vaatavalt on üheks keskseks küsimuseks ka uued aretustehnikad, mis võimaldavad kiiremat ja täpsemalt suunatud sordiaretust.»