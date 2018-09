Talunik vajab head kodulehte sama palju kui traktorit

Videod toodetest, saadustest, tootmisprotsessist, tähtsatest sündmustest, tegijatest. Nüüdisajal tahab klient näha rohkem kui vaid pilti. Mõnel põllumajandusettevõttel pole see esmatähtis, teistel annab video lisamine suure eelise.

Kanada jõhvikakasvataja avaldab video, kuidas käib jõhvikakoristus: kogu kasvatus ujutatakse veega üle, punane paks marjakiht jääb vee peale, mida spetsiaalne traktor läbi vee koristama asub. Sellega pole tootmisprotsess läbi, lõpuks jõuavad jõhvikad purki või pudelisse. Jõhvikamahl kuulub iga terviseteadliku inimese toidulauale. Kui see video on nähtud, annab klient tihti kohe tellimuse sisse.

Üldine kujundus ja teksti suurus, värvikasutus, loetavus, loogilisus.

Kui tekst on liiga väike või ebasobivas stiilis, on raske lugeda. Kohe kaob huvi kodulehe info vastu. Tähtis info ei tohi olla ära peidetud ega olla mitme kliki kaugusel. Sellega kaotate kohe kliendi. Värvid on samuti olulised, tuleks lausa katsetada, millise värviga kirjutatut märgatakse ja loetakse paremini.

Info – see on A ja O

Sul võib olla imeline talu ja väga head tooted, aga kui kodulehte uuriv klient ei saa aru, mis toode see on, miks see hea on, kust seda saab, kui palju maksab, siis pole kenast kujundusest kasu. Info ei tohi olla peidetud, selleni peab kiiresti jõudma. Info peab andma kliendile kiiresti kõik vastused. Kui see nii ei ole, huvi kustub.

Kvaliteetne sisu. Nagu Tamme Ürdiaed kinnitab, ei piisa ainult enda toodetest ja tegemistest, vaid klientide usalduse võidab siis, kui on näha, et oled valdkonna asjatundja. Uudised, kuidas ühte või teist asja kasvatatakse, hoiatused, soovitused, teadusuuringud või statistika on kodulehe sõbrad. Kindlasti tuleb lisada viide või luba allikalt, kas ta on nõus, et te seda infot jagate. Kodulehe nõuanded, soovitused, enda kogemuste jagamine käib kliendibaasi ja äri kasvatamise juurde.

Sõltuvalt tegevusvaldkonnast ja sihtrühmast saab kodulehel sõnumeid suunata või ajakohastada. Infot saab suunata ja jagada soo, vanuse, ametikoha või elukoha järgi. Teisisõnu, saate kohandada oma veebisaiti, et jõuda täpselt soovitud sihtrühma juurde.

Koduleht ei saa kunagi valmis. Jagage värsket infot, pakkumisi, uudiseid ja muud olulist teavet. Erinevalt trükistest on veebilehte või sotsiaalmeedia lehekülge lihtne muuta ja kujundada, nii et see on alati ajakohane.

Isegi kui teil ei ole paar kuud midagi väga uut välja pakkuda, aga ettevõte tegutseb stabiilselt, siis on hea lisada või jagada mõnda uudist, pilti või videoklippi 1–2 korda kuus. See võib olla ka lihtsalt tervitus kõigile lehekülje lugejatele ja ilusa nädalavahetuse või sügise alguse soovimine. See näitab, et teie ettevõte tegutseb aktiivselt.