Sügislilled aeda ja terrassile

Lille- ja toidupoed on juba mõnda aega täis kanarbikke ja eerikad. Tihtipeale on ostja aga nõutu: mis neil vahet on?

Aianduskeskuse Hortes vahetuse vanem Siiri Lehtmets seletab, et kõige silmatorkavam vahe on selles, et eerika õied on suuremad. „Kui kanarbik on rohelisem – sel on lehtede sees väikesed õed, siis eerika näeb juba eemalt välja erkpunane, lehed palju välja ei paistagi,” räägib ta.

Vastuseks küsimusele, mida inimesed eelistavad, kostab Lehtmets: „Mida punasem, seda parem. Kes tahab tugevamat värvilaiku, see valib ikka eerika.”

Ehkki välimuselt üsna sarnased, on päritolu täiesti erinev. Kui kanarbik on ka meie metsade taim ja siin külmakindel, siis eerika on pärit Lõuna-Aafikast ja meie kliimas ei talvitu. Nagu teistegi lilledel, siis mida erksavärvilisemad ja erilisemad sordid, seda hellikumad need kipuvad olema.

Tavaliselt istutatakse eerikad ja kanarbikud aiavaasi ning seal ei ela ka kanarbik talve üle. Kes tahab, et kanarbik aeda püsikuks jääks, peaks taime sügisel enne külmi turbapeenrasse istutama.

Turbasse või mitte?

Levinud on soovitus, et pärast poest kojutoomist tuleb eerika ja kanarbik istutada hapusse turbasse. Tegelikult pole seda tingimata vaja teha, sest tegu on siiski lühiajalise hooajataimega, mis edasi ei kasva.

Lehtmets seletab, et kanarbikud ja eerikad vajavad sügisel pinnast, et niiskust hoida. Kui taimekastis on suvelilled närtsinud, võib vabalt samasse mulda kanarbikud ja eerikad istutada. „Nagunii saab vegetatsiooniaeg kohe otsa ja pole väga oluline, et turvas oleks,” ütleb ta.

Kanarbikud ja eerikad võivad pikalt ilusad püsida, aga vahel lähevad üsna kiirelt inetuks. Siin tuleb põhjust otsida ilmast. „Need püsivad pikalt ilusad siis, kui on ilus sügis ja kui külmaks läheb, siis see külm ka püsib. Kui aga külmetab ja sulatab ning sajab vihma, lähevad koledaks,” selgitab Lehtmets.

Eerikate ilusat välimust annab pikendada, kui taimed juukselakiga üle lasta. Taim küll sureb külmade saabudes, kuid tänu lakile ei pudise õied küljest maha ja sobivate tingimuste korral püsib see isegi kuni kevadeni ilus.

Kanarbikkudega on sordiaretajad ja kaupmehed üsna palju vaeva näinud ja neid on igasuguse väljanägemisega. Osa on suisa neoontoonides – need on värvitud, aga müügil on ka eri lehevärviga kanarbikke, mis on selliseks aretatudki ja lisavad sügiseses aias värvi just kirjude lehtedega.

Aiavaasi ja -kasti sobib eerikate ja kanarbike vahele sättida paljusid teisigi taimi, näiteks padipõõsast, mis samuti säilitab oma põneva hõbehalli välimuse väga pikalt, ehkki on ise ammu surnud.

