Norrakate tellimused avavad jõuluaja

Järvamaal Säreveres martsipani tootva ettevõtte Convi Food Sweets juht Anu Zinovjev sõnab, et neile on jõulud juba alanud. „Meile algab jõuluaeg igal aastal ühel ja samal ajal, norralastest klientide jõulutellimustega. Ei sõltu nende saabumine ei kuumast suvest ega sügisestest vihmadest, need tulevad igal aastal enam-vähem samal ajal septembris.”

Sama järjepidevad on norrakad kogustes ja seegi teeb ettevõtjale heameelt. Kui norrakate tellimused kohal, teavad kõik ligi 20 töötajat, et jõulud tulevad taas rõõmsad ja nad saavad pika jõulupuhkuse. „Jõulude ajal puhkame kollektiiviga kohe kaks nädalat ja selle ootuses oleme valmis enne tööl rohkem pingutama,” räägib ta.

Ettevõttes käib praegu jõulutellimuste kogumine, neid tuleb hiljemalt oktoobri lõpuks teistestki riikidest: Saksamaalt ja Rootsist. „Kui ka Eesti firmaomanik ometi varem jõulukingitustele mõtlema hakkaks,” soovib Zinovjev.

Kuna ta väga tahab suurendada käibes kodumaise turu osa, on tal väga kahju Eesti kliendile ära öelda. Siiski ei saa kuidagi täita tellimust, mis esitatakse telefonitsi jõululaupäeval, kuid sedagi on ette tulnud. „Eesti ettevõtjale ei öeldes tilgub süda verd, tahaks ju nii väga aidata,” lausub ta. Nii palub Zinovjev ettevõtjatel oma soov esitada veidigi varem. Kui mitte oktoobris, siis vähemalt novembris. Õigel ajal tehtud jõulutellimus saab valmis õigeks ajaks ja valmib kõigi osapoolte jaoks väiksema närvikuluga.

Välismaal soovitakse jõuludeks martsipanifiguuridena jätkuvalt rikkust näitavaid sigu, koos põrsakestega ja ilma, samuti tavapäraseid jõuluvanasid, päkapikke ja inglikesi. Eestis kogub hoogu sõnumiga šokolaadide kinkimine. „Valmistame šokolaade kohapeal käsitsi Saksa kvaliteetšokolaadist ja peale teeme laseriga logo või sõnumi. Nii on šokolaadid väga personaalsed ja annavad kinkides edasi just selle tunde, mida klient soovib. Sobilik kingitus mitte ainult jõuludeks,” usub Zinovjev.

Sõnumi ja logoga šokolaadikingitusi tegid nad eelmisel aastal juba õige mitmele ettevõttele. Zinovjev loodab, et tänavu tuleb neid taas – mida varem, seda parem.

Kuidas Eesti 100. sünnipäev jõulutoodangut mõjutab, ei oska Zinovjev veel hinnata. Välismaalasi Eesti ümmargune sünnipäev jõuluajal ei kõneta, kuid arvata on, et sinimustvalge toob hõbeda au sisse. „Eestile mõeldes oleme teinud müügiks sajagrammiseid murtud sinimustvalgeid šokolaade, millel sinimustvalge lipsuke peal. Neid on küll hästi ostetud.” Kodumaa hõngu lisavad kanepiseemned ja rukkililled.

„Kingituse järele teavad aina rohkemad tulla meie Türi linnas peatänava ääres asuvasse poodi,” on ta rahul. Ta on eriti rõõmus, kui kuuleb, et klient sõitis kaugemalt nimelt selleks Türilt läbi, et tema poodi külastada.

Poe käive on tõusnud ja talle ettevõtjana on meeldiv, et just omatoodangu müügi osas. „Selle üle on mul kohe siiralt hea meel,” kinnitab ta.