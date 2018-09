Andres Alamets: ehitasime Lõuna-Prantsusmaale Rakvere külad

Miks Prantsuse turg enam hästi ei tööta?

See on põhiliselt tingitud energiatõhususe nõuete karmistumisest, aasta-aastalt lisatakse neid. Kuigi me teeme oma freesprussmaju soojustusega, siis tänapäeva hästi rangeid reegleid täita on küllalt raske. Kui ajakirjandus teeb omakorda n-ö promotööd, siis on elanikud nende majade suhtes üsna ettevaatlikuks tehtud. Suvemajade segmendis see muidugi probleem ei ole.

Muide, viimastel aastatel eksportisime üpris edukalt Prantsusmaale kuuluvale Rèunion’ saarele India ookeanis. Maa on küll kauge ja konteiner läheb sinna viis nädalat, samas on see tänuväärne turg, sest puutub sessoonsus.

Kui küsitakse meie levinuimaid majamudeleid, siis neid pole. Meie deviis oli tegelikult teha rätsepaülikondi, korduvaid projekte oli äärmiselt vähe.

On viidud maju väikeste pakkidena helikopteritega mäe otsa ja prussikaupa paatidega saartele.

Ometi kujutame puitmaju paremini ette just põhjamaades ja Venemaal, lõunas on ikka kivimajad. Üks vene oligarh oli kunagi vastanud mu intervjueeritavale, kui too küsis, miks ta oma uhke palee aatriumisse palkidest hütikese on püsti pannud: „See on selleks, et ma ei unustaks, kust me tulnud oleme.”

See ongi pika ajalooga töö. Üheksakümnendate aastate alguses tundus Hispaanias ka võõras, aga kui tulid esimesed kogemused – hea õhk jne, siis läks korda küll. Sama teema Portugalis, kus suve alguses sai käidud. Sinna rajavad praegu paljud Põhja-Euroopa pensionärid oma teise kodu ja nemad eelistavad just puitmaju. Andsin Portugali sidemed uutele omanikele edasi.

Kui palju oli teil Eesti kliente?

Alguses väga vähe. Nüüd oli juba 25 protsenti, eesti inimesed on kosunud ja tellivad üha rohkem.

Venemaa turuga on raske?

Nemad kaitsevad oma turgu kopsakate tollimaksudega ja tegelikult on seal hästi arenenud kohalikud tootjad, samuti müüvad seal hästi soomlased.

Kui omal ajal käisin Moskvas, siis meie saatkonnas oli üks inimene, aga Soomes 20 sellist, kes oma ettevõtete eest liigutasid ja viisid vajalikud inimesed kokku.

Olete Rakveres teada-tuntud ja kogenud juht. Kuidas teie töötajad ettevõtte müügiuudise vastu võtsid ja milline on olnud tagasiside?

Kahtlemata tuli see kerge šokina, sest kõik olid harjunud olemasolevaga. Kaader on meil püsiv ja – kuidas viisakalt öelda – suhteliselt eakas, kes ei ole nii altid muudatustele. Uued omanikud juba otsivad kuulutuste abil töölisi. Päris keeruline on tänases tööjõusituatsioonis töötajaid leida, oleneb muidugi, kui palju neile maksta.

Mis tuttavatesse puutub, siis sada protsenti kõik patsutavad õlale ja ütlevad, et saaks ise ka niimoodi. Eks sõltub sellest, kuidas kellelgi asjad on sujunud ja kes mida eesmärgiks on võtnud.

Millised on tulevikuplaanid?