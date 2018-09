Künnivõistluse panid kinni tuntud tegijad

Kunila tõdes, et meistritiitli peale käis rebimine kahe konkurendiga: Kaspar Järvala ja Indrek Zilenskiga. „Nagu igal aastal. Vaheldumisi need võidud meil tulevad,” nimetas ta.

Kui „pärisvõistlusel” osalejad teadsid väga täpselt, mis neid ees ootab, siis tuntud inimeste ehk VIP-künnil osalejatest mõned olid vast varem traktoriga sõitnud, mõni istus aga põllutöömasina rooli esimest korda. Just nemad astusid pärast vagude ajamist traktori pealt maha, nägu päiksena säramas. „Nii äge! Sellist kosmosetehnikat poleks osanud oodatagi, autod on tühine asi sellise tehnika kõrval,” muheles muusik Tõnu Raadik pärast elu esimeste vagude kündmist.

Teine VIP-kündja, toiduliidu juht Sirje Potisepp ütles, et kui ettepanek kündma tulla tehti, ei mõelnud ta kaua. Eriti kui sai teada, et kündmine tuleb samas kandis, kus ta kunagi rallit sõitmas käis. Nii tõmbaski ta oma rallikostüümi selga ja kohal oligi.

Potisepp mainis, et temal kui maalapsel on traktoritega kokkupuudet olnud küll ja isegi kündmist on proovinud. Tõsi, väga ammu ja hoopis teise masinaga. „Isal oli kaks traktorit ja minu viimased kündmised jäid aega, kui olin üheksa-aastane. See toimus „sakslasega” – kõik vanemad mehed teavad, millega tegu,” meenutas ta.