Kehtna Mõisa OÜ avas uue lauda

Kehtna Mõis ehitas 12 aastat tagasi lauda 500 lüpsilehmale, aga nende lüpsikoda on suuteline vastu võtma tuhat lehma. „Nüüd saime ka teise 500 looma mahutava lauda valmis ja seni poole võimsusega töötanud lüpsikoda hakkab sajaprotsendiliselt raha teenima,” räägib Riisenberg.

Üle Eesti mitmel pool lautasid rajava Mapri Ehituse müügijuht Margus Väärsi ütleb, et seda lauta oli lihtne ehitada, kuna tellija teadis väga täpselt, mida tahab. „Siin on palju tähelepanu pööratud loomade heaolule ja et töötajatel oleks võimalikult mugav ja turvaline tööd teha. Tellija oli väga teadlik,” kiidab ta.