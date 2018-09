Mereäärsel kinnistul maksab asukoht, emotsioon ja taristu

Vestlusringis olid osaühingu Uus Maa Pärnu Kuninga büroo juhataja Feliks Krapp (edaspidi FK), osaühingu Kinnisvaraekspert Pärnu kutseline maakler Mai Arjakas (MA) ja Tarmo Annus (TA) Läänemaal tegutsevast Kinnisvara Vahenduskeskusest. Et mõistetega mitte eksida: mereäärne on otsese merepiiriga kinnistu. Kui merepiiri pole, saab rääkida vaid mere lähedusest.

Missugune on pakkumise ja nõudluse suhe, kui rääkida mereäärsetest kinnistutest?

TA: Ilusas looduslikus kohas asuvate merepiiriga kinnistute nõudlus on alati suurem kui pakkumine. See ei ole ajas muutunud ja seda tingib sellise kinnisvara väga piiratud hulk. Aga on ka kinnistuid, millel on merepiir olemas, kuid mille looduslikud või muud tingimused ei vasta ostja ootustele ning selline vara võib müügis seista kaua.

MA: Pääs merele, lummavad vaated ja päikeseloojangud – need meelitavad ostjaskonna kohale. Müügilausena on mereäärne kinnistu väga levinud, see tuuakse sellistes pakkumistes kohe esimesena välja. Mereäärsete majade ja kruntide hind on kallim ja valik väiksem. Õigesti hinnastatud kinnistute nõudlus on elav. Kui on hea hinna ja kvaliteedi suhe, saab objekt kiiresti müüdud. Mis on ülehinnatud, võib seista aastaid. Rohkem otsitakse mere äärde teist kodu rahulikuks puhkuseks kui aastaringseks elamiseks.

Kuidas kujuneb mereäärse kinnistu hind?

FK: Määravad asukoht, emotsioon, infrastruktuur ja projekti maksumus. Kui võtta näiteks Treimani kant Pärnumaal ja seal on kinnistu, kus on kuldne liivarand, fantastiline päevitamise ja ujumise koht, männimets, võib ainuüksi krunt maksta sada kuni sada viiskümmend tuhat eurot. Aga kui on krunt küll justkui mere ääres, aga vahel on meeletu roostik, mis sügisel lehkab, kus varasuvel on näljaste sääskede parved ja infrastruktuur on vilets, ei ole sellel erilist väärtust.

Muidugi mõjutavad hinda elektri ja kanalisatsiooni olemasolu. Kui kommunikatsioone pole, on kinnistut müüa raske. Elektriga on nii, et kui liitumispunkt on vähem kui neljasaja meetri kaugusel, toob Eesti Energia elektri majja ampripõhiselt, üks amper maksab 156 eurot. Aga kui liitumiskoht on kaugemal, tuuakse elekter kohale kulupõhiselt. See tähendab juba, et Eesti Energia ütleb hinna ja kuluda võib kümneid, kui mitte sadu tuhandeid eurosid.

Kui kanalisatsiooni ei ole, tõuseb teemaks puurkaevu rajamine ja kas omavalitsus toetab seda või mitte. On omavalitsusi, kes ütlevad: tulge meile elama, meil on maksumaksjaid vaja, maksame puurkaevu rajamise või osa sellest kinni. Kui vald ütleb, et pead ise hakkama saama, on situatsioon kohe teine ja muutub ka ostusumma või jääb tehing sootuks ära. Küsimus on projekti maksumuses. Juurdepääs on samuti oluline. Treimani külas on meil müüa suhteliselt suur krunt, loodus on ilus, aga infrastruktuur on puudulik. Müüme seda juba päris kaua.