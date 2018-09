Musttihane väärib tähelepanemist

See on musttihane, kleenukesem kui sinitihane – kaalub napilt 10 grammi ja on nokast sabani vaid 11 sentimeetri pikkune. Vahel kergitab ta oma mustad kiirusuled haraliseks tutiks. Talvel käib mõni musttihane ka inimasulates linnutoitlaid väisamas, saades jagu nii päevalilleseemnetest kui ka maapähklitest. Varakevadel võib metsas kuuseladvast kuulda tema sit-tšu-laulujada.

See linnuke on Eestis tavalisem Lõuna-Eesti, Alutaguse ja läänesaarte kuusikutes ja kuuse-segametsades. Saartel elutseb neid rohkesti männi valdavusega metsades – võib-olla sellepärast, et mandril on männikud tutt-tihastele meelepärased, aga saartel neid ei pesitse üldse ja nii on seal pisematel musttihastel justkui voli elupaika valida. Ent saartel on kuusemetsi napilt ja näib, et männikud on seal musttihase n-ö teine valik.