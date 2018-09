200 Eesti suuremat taime- ja loomakasvatusettevõtet

Kui käibelt kahesaja suurema ettevõtte müügitulud liita, teeb see kokku üle 480,4 miljoni euro. Võrdluseks: 2016. aastal oli samade ettevõtete summaarne müügitulu 397,6 miljonit eurot.

Hea meel on sellegi üle, et paljud 2016. aasta miinusega lõpetanud majandid jõudsid mullu taas kosuda ning kasumit teenida. Eks igaüks võib tabelit uurides ise selles veenduda, kes milliste tulemustega 2017. aasta lõpetas. Tänavune põua-aasta on andnud küll tagasilöögi, kuid tasub loota, et eelmisel aastal talletatud varudest piisab nendegi keeruliste olude ületamiseks.

Mitu olulist tegijat ei olnud käesoleva nädala alguseks oma 2017. aasta majandusaruannet äriregistrile veel jõudnud esitada, ehkki see pidanuks laekuma juba juuni lõpuks. Just sellel põhjusel ei leia me tänavusest tabelist niisuguseid firmasid nagu OÜ Weiss, OÜ Sadala Piim, OÜ Orgita Põld, OÜ Koplimäe Agro, OÜ Rannu Mõis, AS TAC-Ettevõtted, Lüüste Põllumajandusühistu, AS Tartumaa Maamees, OÜ Arjadi Agro, OÜ Soone Farm ja OÜ Suislepa Vili.

Osaühingu Sadala Agro viimane esitatud majandusaruanne kajastab aga koguni 2015. aasta majandustegevust ning tänavu aprillis tegi äriregister ettevõttele hoiatusmääruse registrist kustutamiseks. Samas on Sadala Agro tegevust rahulikult jätkanud ning peaks oma müügitulult kindlasti siinses tabelis vähemalt esimese neljakümne seas olema.

Mõned 2016. aastal samuti tabeliväärset müügitulu näidanud ettevõtted on oma tegevuse sootuks lõpetanud. Näiteks osaühing Karuvälja loovutas osa oma varast ja kohustustest osaühingule Karu Agro ning alustas detsembris 2017 likvideerimisprotsessi.

Juulis 2017 alustati ka tulundusühistu Küüni-SF likvideerimist ja selle aasta veebruaris kustutatigi ettevõte äriregistrist. Septembris 2017 kustutati aga registrist osaühing Bioman Agro, mis liideti osaühinguga Tiigikalda.

Eriti hea meel on nende ettevõtete üle, kes on oma müügitulu kasvatanud tõelise gasellina. Näiteks 2014. lõpus loodud OÜ Undi Vili suutis oma 2017. aasta müügitulu viia üle 0,7 miljoni euro (2016 oli see 0,2 miljonit eurot). Aprillist 2017 tegutsev OÜ Kaska-Luiga aga koguni üle 1,3 miljoni euro. Tõsi, viimasel juhul oli tegu Kaska-Luiga talu kui füüsilisest isikust ettevõtja tegevuse lõpetamisega ning sellest baasilt osaühingu loomisega. Samalaadse muudatuse alusel on tabelisse pääsenud ka mais 2016 loodud OÜ Külmsoo, mille eelkäijaks saab pidada füüsilisest isikust ettevõtjana toiminud Külmsoo talu.

Paljud edukad ja tublid põllumajandid jätkavad aga siiani tegutsemist füüsilisest isikust ettevõtjatena ning andmete nappusel ei ole nad siia tabelisse kahjuks arvatud. Tõsi, maksu- ja tolliametile esitatud deklaratsioonide põhjal saab küll aimu füüsiliste isikute müügitulust, kuid kõik muud andmed jäävad avalikkuse eest varju.

Üks tähelepanek veel. Kui ettevõte on esitanud ka konsolideeritud majandustulemused, siis olen neil juhtudel just neid näitajaid eelistanud. Mõni ettevõte, näiteks OÜ Lõpe Agro ja AS Nurmiko, esitas 2016. aasta kohta konsolideeritud, 2017. aasta kohta aga konsolideerimata aruande, mistõttu on nende koht tabelis eelmise aastaga võrreldes oluliselt muutunud.

Maa Elu nüüd juba nelja-aastase ajaloo jooksul on tänavune tabel läbi aegade kõige pikem ja põhjalikum. Tabeli koostajana loodan, et ükski oluline ettevõte siit välja ei jäänud. Kui keegi avastab, et tema ettevõte on siit tabelist põhjendamatult välja jäänud, siis tasub sellest mulle kindlasti märku anda aadressil peeter.raidla@maaelu.ee.