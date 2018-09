Tootmisjäägist valmis võidutoode

Vändra kandis tegutseva Kaatarusaare talu perenaine Kadri Kontkar on maiust valmistanud juba kuus-seitse aastat. Ta kasvatab oma tunnustatud mahetalus musti sõstraid, millest pressib välja mahla. Tavaliselt visatakse mahlateost ülejäävad seemned ja kestad minema, aga kuna need on täis tervisele väga kasulikke aineid, hakkas Kontkar massile rakendust otsima ja nii mõttetöö tulemusel maius sündiski.