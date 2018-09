Otepää meelitas kukeseenefestivalile

Seenemüüja Kaja sõnul on nende kandis hea seenekorjamiskoht, mis on niivõrd kuulus, et meelitab ligi ka kaugelt tulijaid.

„Meile käib sinna nii massiliselt seenelisi. See koht Saatse saapa ääres on tuntud – auto on autos kinni ja kohalikke väga ei näegi, kaugelt tulijaid on rohkem. Sealkandis võib vabalt Vene poolele sattuda – isegi olen jooksnud algaastatel, kui ei teadnud veel õigeid kohti. Eksimisvõimalusi on tõesti väga palju,” räägib Kaja, tundes samas ka muret: „Meie kandis on sel aastal rohkesti raiet tehtud, palju head metsa on maha võetud. Aga kui ei ole metsa, pole ka seeni.”