Koduaia kõrvitsaid saab tasuta loomaaeda saata

Nimelt kutsuvad Tallinna loomaaed ja kullerfirma DPD taas kõiki inimesi üle Eesti oma ülearused kõrvitsaid loomaaia asukatele kinkima. DPD toimetab kõrvitsad tasuta loomaaeda, kus oktoobris toimub juba seitsmendat aastat suur kõrvitsapidu, millest saavad osa pea kõik loomaaia asukad elevantidest väikeste närilisteni.

Tallinna loomaaia ja DPD ühine sügisene kõrvitsakampaania algas juba 2013. aastal ja Tallinna loomaaia koostöösuhete koordinaator Signe Kalgani sõnul on tal väga hea meel, et järjest rohkem on toredaid inimesi, kes oma üleliigsed kõrvitsad loomadele saadavad. On ka neid, kes ekstra just loomaaia asukaid silmas pidades kevadel kõrvitsaseemned mulda panevad.

„Näiteks on mitu tublit lasteaeda, kes on sellest teinud ühise projekti. Kevadel istutakse, kastetakse, jälgitakse taimede sirgumist, siis korjatakse ja lõpuks tullakse vaatama, kuidas loomad nende ühist tööd naudivad,“ rääkis Kalgan.

DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd märkis, et kõrvitsate vedu on kullerite jaoks igal sügisel oodatud sündmus, sest tihti on saatjateks just entusiastlikud lapsed ja perekonnad. „Loomaaiale tehakse saadetisi üle Eesti. Nii Lõuna-Eesti tagumistest soppidest, kuni saarteni. Mõnikord on teele pandud ka ikka päris pirakaid isendeid ja korraga nii suures koguses, et kulleril tuleb neid lausa kaubaalusega transportida,” rääkis Kivimurd.

Eelmisel aastal sai loomaaed kokku 12 tonni kõrvitsaid.

Kõrvitsaid naudib enamik loomaaia asukatest, vaid kaslaseid jätab see suur vili suhteliselt külmaks. „Näiteks tiigrid kõrvitsat sööma ei kipu, kuigi mängida neile sellega ikka meeldib. Kõikidele teistele on kõrvitsapidu suur rõõm, sest see mekib nii hiirtele, elevantidele kui ka jääkarudele. Kord oli isegi selline juhtum, et panime kõrvitsa sisse mõnusa punase kala, aga meie jääkaru Nord eelistas esmalt selle ümbert ära süüa kõrvitsa ning alles hiljem asus kala kallale,” lausus Kalgan.