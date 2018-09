Valminud on Soomaa rahvuspargi metsade majandamise hea tava

2018. aasta kevadtalvel Soomaa rahvuspargis tehtud metsaraied ajendasid kohalike huvigruppide ja riigiasutuste esindajaid ühise laua taha istuma, et leida erinevaid osapooli rahuldav lahendus rahvuspargi piiranguvööndi metsade majandamiseks. Tänaseks on ligi kuus kuud väldanud arutelude ja analüüside põhjal sõnastatud 22 soovitust ehk hea tava Soomaa rahvuspargi metsade säästvaks majandamiseks.

«Soomaal on palju kohalikke, kes eelistaksid mitmetes teistes riikides levinud praktikat, et rahvuspargis metsi ei raiuta, vaid jäetaksegi need looduslikule arengule. Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskiri täielikku majanduskeeldu praegu seada ei luba, küll aga saab alati paremini arvestada olemasolevate loodusväärtustega ning püüda kaitseala metsades loodushoidlikumalt toimetada,» lausus Keskkonnaameti Lõuna regiooni looduskaitse juhtivspetsialist Kaili Viilma.

Soomaa metsade majandamise soovitustega ühines ka RMK. «Meil on hea meel, et säästva metsamajandamise praktikad, mida RMK on oma tegevuses siiani järginud, said nüüd ka teiste Soomaa metsaomanike ja kaitseala valitseja poolt heakskiidu,» rääkis RMK peametsaülem Andres Sepp.