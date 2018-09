Mida permaaias umbrohu ja kahjuritega teha?

Kehvem on lugu siis, kui on kuiv kevad ja suvi nagu sel aastal või kui mutt satub kasvuhoonesse. Seal võib juhtuda, et õrnemad taimed, nagu paprikad ja piprad, mis taluvad halvasti juurte liigutamist, jäävadki kiratsema.

Nüüd on võimalus hakata muttide vastu võitlema või läheneda sellele probleemile loovamalt. Tüüpiline näide permakultuursest probleem-on-lahendus-tüüpi mõtlemisest on pigem süsteemi parandamine kui probleemi vastu võitlemine.

Muttide vastu võiks kaaluda kasvuhoones taimede eri konteineritesse istutamist (istutuskotid ja -kastid, potid, ämbrid jne), mis võimaldab ka lihtsa vaevaga sügisel mulla välja vahetada.

Kastpeenarde rajamisel võib kinnitada peenema silmaga traatvõrgu kasti põhja, siis on kindel, et mutid ei pääse kastidesse.

Aga permakultuuri viljeleja võib kindel olla, et kui ükskord tema aed toimima hakkab, siis tuleb sealt nii külluslikku saaki, et jätkub kõigile – nii aednikule kui ka loodusele. Nii võiksimegi juba kevadel taimi külvates ja istutades arvestada „külaliste” jaoga ning sügisel jätta korjamata mõned marjad, kartulid ja muud mugulad.

Mida põuaselt suvelt õppida

Mis umbrohtudesse puutub, siis kevadel ja suvel proovime võimalikult palju värsket naati, nõgest, võilille ja maltsa toiduks (salatid, supid, smuutid ja mahlad) ära kasutada. Neil taimedel, mis end läbi multšikihi on suutnud suruda, laseme esialgu rahulikult kasvada. Juba mitu aastat järjest on maikuus olnud esimene suurem kuumalaine. Siis on tarvis, et peenardel kasvaks võimalikult palju erinevaid taimi koos, nii tekib põuale või suuremale vihmaajale vastupidavam süsteem.

Usun, et sel aastal veendusid nii mõnedki, et näiteks maasikasaaki said need, kes ei rohinud ära maasikate ümber kasvavat umbrohtu. Permakultuuri viljeleja peaks sedagi arvestama, et kõigil taimedel on eri pikkusega juured ja eri bakterid nende ümber. Taimed, nagu võilill või varemerohi, toovad oma sügavale ulatuvate juurtega toitaineid üles maapinna lähedale ja nii on neid kergem kätte saada ka meie istutatud või külvatud taimedel.

Lisaks on eelmainitud taimede lehed väga hea multšimaterjal. Meie aias kasvavad peenarde vahel suured varemerohupõõsad. Lõikame need suvel 2–3 korda maha ja katame peenraid nende lehtedega. Oluline on just maha lõigata (näiteks sirbiga) või siis murda, mitte juurtega üles kiskuda. See võib põuasel ajal saatuslikuks saada, kui näiteks malts porgandi kõrvalt üles kiskuda. Siis on kindel, et ka porgand tuleb koos maltsaga. Ainukesed umbrohud, mille tõesti juurtega välja kitkun, on orashein, võõrkakar ja madar. Oma kogemusest tean öelda, et vähemalt võõrkakrast saab järjepideva multšimisega paari aastaga lahti.

Siin-seal on juba jagatud soovitusi, kuidas edaspidi põuaga paremini toime tulla. Soovitatakse eelkõige täiustada vee- ja kastmissüsteeme, vähem räägitakse aia kui tervikliku elukeskkonna vastupidavusvõime suurendamisest. Ometi on kastmine taas inimese sekkumine, lisatöö ja energiakulu. Kui meie aedades oleksid peenrad kaetud paksu multšikihiga, peenardel kasvaks rohkem vanu vastupidavaid püsikuid segamini lillede ja väekate umbrohtudega, peaksid aiad põuale vastu. Kohaneksid kaootilise kliimaga aasta-aastalt, eriti kui ise oma taimedelt veel seemneid koguda ja neid külvata.