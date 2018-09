Gladiool sünnib ka patta panna

300 eKr oli gladiool Aafrikas tuntud kui tülikas teraviljapõllu umbrohi. Gladiool ehk kuremõõk (Gladiolus) kuulub võhumõõgaliste sugukonda (Iridaceae), kus on uuematel andmetel peaaegu 250 liiki mitmeaastaseid mugulsibulatega rohttaimi. Enamik pärit troopilisest Aafrikast, peamiselt lõunaosast. Eriti rikkalik on looduslike liikide asurkond Kapimaal – 116 liiki gladioole.

Eestis kasvab looduslikult üks gladiool – punakaslillade õitega niidu-kuremõõk (Gladiolus ibricatus). See liik kasvab Tartu ja Pärnu ümbruse niisketel niitudel, Soomaal, harvem Abrukal. On looduskaitse all.