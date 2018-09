Jahimeeste grillinipid: ära uputa liha liigselt maitseainetega üle

Silvar Algpeus valmistab eelpõletis ette söe, tõttab seejärel tagasi baari terrassile, piiludes ettevaatlikult keraamilise grilli kaane alla. Jah, kõik on omal kohal. On kuumust, on mitu reisti täis maisi, kartult, pardi-, veise- ja metskitseliha. Laual on üksikud maitseained, kirsstomati- ja sparglikuhjad. Ainus, mida ei ole, on aeg.

Aega napib

Baariukse vahelt tuiskab sisse Aili Pärtel-Beljaev, Silvari grillvõistkonnakaaslane, paber näpus, paberil peal tellimused- väike part ja suurt part.

Need tähendavad praade. Eri suuruses. Nii nagu kirjas.

Jahimeeste grillivõistkond ei tulnud tol juulikuu õhtul kokku niisama harjutama. Kõike tehti ikka nagu päriselt. Mehed küpsetasid liha, naised hoolitsesid selle eest, et praed oleksid ka taldrikuil ilusad, juures kastmed ning muu vajalik kraam, ja viisid selle baarikülastajatele ette. Selleks kõige tegemiseks valiti aedlinna kohvikute päev, mil kevadpealinnas Türil oli rohkem inimesi liikvel. Jahimehed soovisid lihagrillimist harjutada ja parim viis tagasisidet saada on ju seda kliendilt kuulda.

Aeg. Aeg oli tõesti see, mida ei olnud. Esimese tunnikese jooksul oli soovijaid kahekümnele praele. Hiljem nõudlus kasvas ja jätkaski kasvamist. Algpeus tõstab grillikaant, mekib näpuotstega lihamarinaadi, valmistab ette sobivad grillitükid. Tuleb järjekordne tellimus, ja siis järjekordne. Süsi on eelpõletis ammu kustunud. Ka suure grilli, mis sest, et selle ökonoomsust võiks jäädagi kiitma, temperatuuri vaatab peoperemees üha murelikumalt, kuid puhkamisaega ei ole. Tulevad sõbrad, niisama uudistama. Tuleb järjekordne tellimus, ja siis järgmine ja järgmine. Grillidelt käib ühe õhtuga läbi kümneid kilogramme erinevat lihakraami.

„Hea on see, et keegi pole praade tagasi toonud. Järelikult maitseelamus oli positiivne,“ sõnas Silvar Alpeus.

„Tean, et kokkutulekul tuleb valmistada põtra, kuid millist tükki, fileed, ribi või kintsu, seda täpselt ei tea,“ tunnistas ta. „Sellele vaatamata otsustasime hoida võistluse eel kätt soojas ja metskitseliha grillimisega iseendeid testida.“

Jüriöö jahtkonda kuuluv Algpeus on pannud tähele, et sellistel võistlustel tabab edu ennekõike neid, kes oskavad valmistada puhast, st kõrvalmaitsetest priid, maitsekat liha, mis on ilusti rohelise kraamiga kaunistatud. „Igasuguste imeasjade kasutamisest tasuks liha maitsestamisel ja marineerimisel loobuda,“ rõhutas ta. „Kui kasutada liigpalju maitseaineid, siis kaob lõpuks liha maitse ära. Soola ja pipraga peaks täiesti rahuldavalt hakkama saada.“

Lihapõhiselt ei osanud Silvar Algpeus erinevaid grillimisviise välja tuua. „Eks on ikka nii, et noore looma liha on grillimiseks kõige parem. See on ju kõige pehmem ja mahlasem, tee sa seda kuidas tahad,“ ütles ta.