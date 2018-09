Õppida saab igaüks

Selgub, et ka käsitöökoolitused on ülimenukad, need täituvad kohe pärast registreerimise avamist. „Kindlasti pole käsitöökoolitused nn huvihariduslikud. Osalejate seas on palju käsitööõpetajaid, kunstiringi juhendajaid, käsitöötoodete valmistajaid ja müüjaid muu tegevuse kõrvalt. Ka mesindus täitub kiiresti. Eesti on palju mesinikke, kes toodavad ja müüvad mett muu tegevuse kõrvalt.”