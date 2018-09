Rüdid rändavad

Augustis on meie randadel kahlajatest näha kõige rohkem soorüdisid, lausa sajalisi ja mitmesajalisi parvi. 30 aastat tagasi nimetati neid alpi risladeks, 80 aasta eest tunti neid mustrind-plüttidena ja veelgi varem kandsid mustpugu-risla nime. Rüdi on algselt selle linnuliigi Kihnu-pärane nimetus ja klapib ülihästi tema kevadiste häälitsustega: kuristav grui-grui-grui ja langevalõpuline triller drr-rrr-rrr. Sügisel kuuleb kõrgetoonilist kutsehüüdu trrii.

Selle linnu haudelevila on peaaegu tsirkumpolaarne, paari katkestusega Põhja-Kanadas. On eristatud 10 alamliiki, kellest meie oma, niidurüdi on pesitsejana levinud Läänemere ümbruses, Šotimaal, Põhja-Iirimaal, Islandil ja Gröönimaa kagurannikul. Skandinaavias, Koolal ja sealt idas kuni Kolõmani pesitseb nn nominaatvorm.