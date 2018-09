Peipsi sibul on otsakorral

Kes soovib erakordset elamust, mida Eesti-sisene turism võib pakkuda, võtku eesmärgiks läbida 7,4 kilomeetri pikkune teelõik kahe Peipsi sadamaküla Varnja ja Kolkja vahel.

Tegemist on justkui pika külatänavaga, mis annab adekvaatse pildi sealsest eluolust. Põõsaste vahelt on näha armsaks saanud Peipsi järve. Antud maanteelõik on omapärane, sest siin liigub ohtralt sise- ja välisturiste ning avatud on Peipsi sibula ja muu kohaliku toodangu müügiletid.

Tuhandete aastate jooksul taandunud Peipsi järv on tänapäeva kallastele jätnud rammusa umbes poole meetri paksuse mudakihi, mis sobib imehea sibula kasvatamiseks. Peipsiääre vallas elab 670 inimest, see ongi sibulakasvatajate piirkond. Kus tahes mujal kasvatatud sibulat ei tohiks kutsuda Peipsi sibulaks, isegi kui sort on sama.

Lisaks erilisele mullale ja sordile teeb Peipsi sibula ainulaadseks kasvatamisviis. Kevaditi on näha, kuidas kohalikud kaevavad pika varrega labidaga sügavaid vagusid. Labidatel on siin oma lood rääkida, neid pärandatakse põlvest põlve. Nendega kaevatud vaod on sügavad. Lühemat kasvu inimesed kaevuvad kuni puusadeni vagudesse. Siin kasvatavad sibulat kõik, sõltumata usutunnistusest.

Sibulakasvatamine sai Peipsi ääres alguse Piirissaarelt. Sealsed elanikud käisid 150 aastat tagasi Venemaal tööl ja tõid Penza oblastist Bessonovka külast kaasa kibesibula sordi Bessonovski, mis Eesti oludes hästi kohanes ja hakkas hea kvaliteediga suurt saaki andma.

Sibulakasvatus levis ka Peipsi läänekaldale, kus on hästi omapärane muld, mida kutsutakse vanajärve põhjaks. Konstantin Avvo sõnul arvatakse, et Peipsi järv oli 8000 aastat tagasi koguni viis meetrit kõrgem. Praegune pinnas, millel askeldatakse, on paar tuhat aastat vana ja see ulatub praegusest Peipsi kaldast kuni poole kilomeetri kauguseni. Seal on kuni poole meetri paksune mullakiht, mille all on liiv.

Oli soodne suvi

Hoolimata sellest, et tänavune suvi sobis Peipsi sibula kasvamiseks suurepäraselt, on saak juba suuremalt jaolt otsas. Kes soovib sellest osa saada, peab kiirustama Peipsi-äärsetesse küladesse.

„Tänaseks on küla juba praktiliselt tühi,” sõnab Konstantin Avvo, kelle sibulatalu asub Kolkjas tuntud sibularestorani taga väikse külatänava lõpus, Peipsi kaldalt paarisaja meetri kaugusel. Kõik kohalikud teavad teda Kostja nime all. Tema koduhoovis võtab külalisi vastu silt „Kostja sibulatalu”. Kostja on olnud sibulakasvatamise traditsiooni tutvustaja ja eestkõneleja.

„Inimesed arvasid, et pole kuhugi müüa. Siis tulid kokkuostjad ja enamik oli nõus kohe müüma,” räägib Kostja. Neid sibulaid müüakse nüüd ilmselt Mustvees, aga ka pealinna turgudel.

Aga seal on hind pisut teine kui kohapeal.