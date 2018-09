Väikelinna elektrifirma hoiab mõõdukat joont

Seinakontaktist turvasüsteemini

Tööde ja teenuste ring, mida A&T Elekter pakub, on lai. Teisiti Aigro sõnul tänapäeval ei saagi. Nimistus on elektritööd ja projektid, elektripaigaldise käitus, tulekahjusignalisatsiooni ja turvasüsteemidega seotud tööd, maanduspaigaldiste ehitus jm. Põhiline leib teenitakse firmajuhi sõnul siiski eramajadesse ja suvilatesse elektrisüsteemide paigalduse ja hooldamisega.

„Meie trump on see, et saame sisuliselt kõik elektri- ja valvesüsteemide töö ja dokumentatsiooni enda kanda võtta, pakume täisteenust,” kommenteerib Aigro.

Soliidne on ka suuremate objektide nimekiri, kuhu A&T Elektri mehed oma panuse andnud. Viimase aja tegemistest on Aigrol heameel Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse ainulaadse mängu- ja tegevuspargi valmimisest. „Väga vahvad rajad ja trenažöörid. Mulle meeldib eriti, et park on kõigile avatud ja põhjalikult läbi mõeldud.”

Maksud on tasumiseks

Ettevõtte kodulehelt võib lugeda, et teretulnud on needki, kel vaja kasvõi ainult ühte pistikupesa vahetada. Väikelinnas kutsutakse aga elektrifirma selliseid töid tegema kõige rohkem kord või kaks päevas, mis tähendab, et eraldi meest selliste ülesannete täitmiseks palgal hoida pole mõttekas. Nii peabki klient mõnikord päeva või kaks kannatama.

Aigro räägib, et vahel pannakse pahaks, et näiteks seinakontakti vahetuse eest küsib tema ettevõte umbes kakskümmend eurot. „Mehe töötund maksab 16 eurot pluss käibemaks. Riigile läheb sellest sisuliselt pool, nii et memmekesel pole tegelikult põhjust meid ahnuses süüdistada. Alles jäänud kümne euro sisse mahub töö, transport, ettevõtte tegevuskulu jne. Kui peame sõitma Lihulasse, hakkab järjest kerkiv kütusehind juba seda väikestki kasumit sööma.

Kõikide maksude tulemusena tekib kliendil paratamatult kiusatus tellida tööd ametlikest firmadest mööda minnes. Kui meile tuleb maksta 20 eurot, siis naabrimees teeb töö haltuura korras ära kümne või veel vähemaga, mis sest, et ilma igasuguse garantii ja vastutuseta. Makse maksmata tehakse tegelikult Eestis rohkem töid, kui arvatakse. Meie mustalt ei tee, sest tahan rahulikult magada.”

Rõõmu teeb Aigrole asjaolu, et viieteistkümne aasta taguse ajaga võrreldes on ettevõtted muutunud ausamaks. „Firmasid, kes kauba eest ei maksa, pole viimasel ajal ette tulnud,” tõdeb ta.

Oma nišš

Elektrikaupade müügist rääkides tunnistab ta, et A&T Elektri kaupluse kliendid on enamasti need, kes elektrist midagi teavad ja tulevad kauplusse konkreetseid asju ostma – ettevõtted, ehitajad, asutused.

„Võtame kauba maaletoojatelt, kes annavad allahindlust mahu pealt, suurkettidel on see mõistagi suurem. Kuna aga elektritöödel läheb vaja tohutut hulka vidinaid, mida suurpoed ei taha müüki võtta, on meil kindel nišš. Peame arvestama, et Haapsalus elab ikkagi vaid umbes 10 000 inimest, meil ei ole mõtet müüa laias valikud kodusisustuskaupu, näiteks valgusteid.”

Oma kollektiivi üle on Aigro uhke, kuid lisab väikese murenoodiga hääles, et noored kipuvad mujale suuremat raha teenima minema või tahavad omal käel tegutseda.

„Mitut puhku on ette tulnud, et koolitad noore mehe kahe-kolme aastaga välja, aga siis hakkad siit ja sealt kuulma, et üks haltuura on tal siin ja teine seal ning meie teed viivad lahku. Samas on nõuded nii karmiks läinud, et ainult elektritööde tegemise oskusest ei piisa enam oma elektrifirma loomiseks,” tõdeb Aigro.