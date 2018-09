Lõikuspeol saab maitsta sadat jooki

Pärnumaa maitsete aasta projektijuht Kadi Elmeste räägib, et Pärnumaal tegutseb palju kohalikust toorainest jooke valmistavaid suuremad-pisemad ettevõtjad. „Võtsime eesmärgiks serveerida vähemalt 100 jooki, aga registreerunud on juba 150 jooki,” rõõmustab ta.

Külastajad saavad maitsta mahlu, siirupeid, piimatooteid, kalja, teeseenejooki ja käsitsi valmistatud limonaade. Lisaks on looduslikku mineraalvett kuues versioonis, kolme sorti võilillekohvi ja kasepässiku vürtsiteed.

Juta Arujõe pakub külalistele hõõgmahla, mis on valmistatud kümnest marjasordist. „Samuti saab maitsta äsja talutoodete konkursil parimaks joogiks valitud Piesta vürtsikat õunajooki, mis on eriliselt maitsev joogipoolis ja igati oma tiitlit väärt,” lubab Elmeste.

Pärnumaa on tuntust kogunud oma veinitootjate ja siidrivalmistajatega, kelle toodangut on rahvusvaheliste tiitlitega pärjatud. 8. septembril on nad kõik Maria talus kohal ja huvilised saavad tootjatega otse suhelda. Pakutakse siidrit, õlut ja veini, mis on mitme tehnoloogiaga valmistatud. Näiteks mustika-, vaarika-, maasika-, pihlakaveinid ja palju muid maitseid.

Ilma ilmata ei saa

Maria talu perenaine Riina Rand räägib, et nad korraldasid talus varem Saksamaa Oktoberfesti eeskujul õllefestivali. „Ilmafaktor on meil nii keeruline, et enam ei julgenud riski võtta,” nendib ta. „Ühel aastal jäime ilma tõttu kahjumisse, teisel kasumisse, kolmandal nulli ja nii otsustasime ära lõpetada.”

Nüüd aga tegid maitsete aasta korraldajad ettepaneku tänavu sarnane pidu taas korraldada ja ühise mõttetöö tulemusel lõikuspeo idee välja areneski. Varasemast kogemusest õppust võttes on aga on varakult mõeldud, kuidas korraldada üritus mis tahes ilmaga, isegi lausvihma korraks on lahendus olemas.

Rand räägib, et külastajaid võiksid tulla kogu perega, sest lisaks söökide-jookide maitsmisele ja kaasaostmisele on muudki meelelahutust tulemas. Saab laulda-tantsida ja kohaliku söögi-joogi kõrvale muusikat kuulata. Toimub Eesti tõuhobuste tutvustus.

Lastega tegelevad Korstna talu jõulumemm ja -taat. Esinevad väikesed tantsulapsed, kes õpetavad külalistele popimaid tantsusamme. Õhtul meelitavad rahva tantsima retro-videodiskorid.

Lõikuspeol kuulutatakse välja Pärnumaa parimad toidumeened. Konkursil on neli kategooriat: parim toidumeene, jook, leib ja uudistoode.

Neli kuud tiitliga

Pärnumaa on toidupiirkonna tiitlit kandnud juba neli kuud. Elmeste tõdeb, et selle aja jooksul on jõutud üsna palju teha. „Näites 23. augustil Martensi väljakul toimunud Pärnumaa maitsete laadal sai näha Pärnu restoranide peakokki, kes tulid kohalike pakkujatega tutvuma ja said sealt uusi kontakte,” toob ta välja.

Lõikuspidu ei ole aga lõpupidu ja toidupiirkonna kalender on päris tihe. 18. septembril toimub Tartus ERMis Pärnumaa maitsete päev, kus räägitakse lugusid meretoidust ja valmistatakse töötubades roogasid. 6. oktoobril avatakse kohvikute nädal ühepäevakohvikutega üle terve Pärnumaa, kus samuti peateemaks kohalik Pärnumaa tooraine.