Head tööjõudu pole enam võtta

Eelmise aasta sügisel andis Maie Niit lihatööstuse juhtimise üle miniale Maire Niidule, kellega ta on kõrvuti töötanud 25 aastat. Olgugi et 55aastaselt pensionile saanud Maie Niit enam tegevjuht ei ole, käib ta ikka iga päev lihatööstuses – tööl.

Ise ta ütleb, et tööl ta ei käi. Lihtsalt läheb varahommikul poole kuue paiku kohale ja teeb uksed valla. Veidi hiljem hakkab tellimusi vastu võtma, ikka oma kabinetis esimesel korrusel välisukse juures.

Töö juures on legendaarne lihatööstur nüüd pärastlõunani. Kui vaja ja teistel kiire on, koorib ta sibulaid või aitab muu tööga. Nõu ja jõuga on ta abiks ka miniale.

Rääkides tööjõust maal, tõdeb Maie Niit esmalt, et Eestis jääb inimesi aina vähemaks. Esiteks jääb vähemaks tarbijaid, teiseks napib tööjõudu.

Vähe distsipliini ja korda

„Ei ole enam head tööjõudu võtta. Paljud on lihtsalt laisad, ei tahagi kodust eriti välja tulla,” sõnab ausa ja otsekohese ütlemisega tuntud Maie Niit. „Veel on grupp inimesi, kes ütlevad: olen vaba inimene ja töötan, kunas tahan. Öeldakse ka, et ega kusagilt tööjõudu niikuinii võtta pole, nii et muudkui makske.”

Ta on seisukohal, et kes saab omavalitsuselt toetust, sel peab olema kohustus teha tööd. „Siis ei jääda ainult toetuste peale ja inimesel ei kao tööharjumus. Kui toetust saav inimene käib iga kuu kasvõi natuke tööl, jääb tööharjumus alles. Ta saaks ka nii palju abiks olla, et annab näiteks mõnele töötajale vaba päeva.”

26 aastat tegutsenud Otepää Lihatööstuses on nii, et ettevõte peab tööjõu ise välja koolitama. „Kui saame endale väga hea inimese, saame endale välja koolitada ka väga hea töötaja,” teab Niit. „Aga kui keegi tuleb otse tänavalt ega allu juhendamisele, siis on raske – tema lihtsalt leiab, et teeb ise, mida tahab. Aga sedasi ju ei saa.”

Tema sõnul peaks olema nii, et sellel, kes saab Eestis kõrghariduse, peab olema kohustus pärast kolm kuni viis aastat Eestis töötada. „Mitte nii, et saab siin hea hariduse ja läheb kohe välismaale suurt raha teenima,” ütleb ettevõtja.

Kauaaegne lihatööstuse juht on täheldanud, et praegu paljud inimesed ei proovi ega hakkagi rohkem pingutama. Tema aga teab oma kogemusest, et töö tegemisel peab olema rohkem püsivust ja järjekindlust.

„Paljud inimesed ei tea enam, mis on distsipliin ja kord. Tullakse ja poetatakse ukse vahelt: pean täna arsti juurde minema. Ei küsita enam, kas saab minna või ei saa minna – lähen ja kogu lugu. Ettevõtja peab siis kohanema, et nii ongi ja kõik,” räägib Niit.