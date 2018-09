Eesti lambaliha rändab Euroopa moslemite toidulauale

Arvukus kõigub

Lammaste arv on Eestis aja jooksul kõvasti üles-alla liikunud. Praegu on koos tänavuste talledega peaaegu 80 000, aga 1999. aastal kõigest 29 000. Järsk tõus toimus 2004–2008, nüüd püsib stabiilne. Võrdluseks on hea teada, et näiteks 1922. aastal oli lambaid koguni 745 000. Rahvas elas siis maal ja igas majapidamises olid lambad.

Väga palju on lambapidajate seas neid, kes peavad lambaid hobi korras. Kuni 20pealisi karju on ligemale pool. Väikseid karju peetakse näiteks oma krundi hoolduseks ja lemmikloomadena. Ka lihtsalt harjumusest, et mingi loom peab maal olema. Lammas on üsna vähenõudlik ning saab vajadusel ise hakkama, kui toit ja jook organiseeritud. Suured kasvatajad peavad lambaid liha pärast.

Poes peab lambaliha tikutulega taga ajama ja suure tõenäosusega on müügil Uus-Meremaa päritolu liha. Aava nendib, et lambaliha hind on eestlase jaoks kallis, eriti sealihaga võrreldes. Lihtsama lambatüki kilo saab 10 euroga, paremad palad 15 euroga.

„Eestlane on hinnatundlik ja kuna lambaliha on võrreldes sealihaga kallim, võrreldav loomaliha paremate tükkidega, siis jääbki ostmata,” räägib Aava. „Mõnel on ka mälusopis kinnistunud, et lambalihal on kasuka maitse, ja kardab proovida. Samas on mõni öelnud, et ei taha noore lamba liha, sest sel pole lamba spetsiifilist maitset.”

Villa- ja nahaturg on peaaegu olematu. Aava nendib, et lihalamba vill on karedam ja selle eest makstav hind selline, et hea, kui tagasi saad koti hinna, kuhu villa pakendad. Nii nuputataksegi, mida villaga peale hakata, mõned kasutavad aias ja kasvuhoones multšiks, teised maja soojustuseks.

Kiskjate piiramisrõngas

Aava räägib, et alustas omal ajal lambapidamisega, et loomad aitaksid mereäärt hooldada. Nüüd on aga mere ääres ohtlik lambaid karjatada, keegi peab alati karja juures olema. Eks ikka šaakalite pärast.

Kui 11 aastat ajasid Aavad lambad maikuus mere äärde ja augusti lõpus koju tagasi pügamisele, siis paar viimast aastat aetakse loomad igaks ööseks lauta tagasi. „Nüüd on nad sellega harjunud ja tulevad tavaliselt ise, aga esimesed ajamised olid nii, et kahe inimesega igal õhtul neli tundi ajasime neid,” meenutab Aava.

Kui hundid murravad rohkem ajal, mil kutsikaid välja õpetavad, siis šaakalitega on häda aasta läbi. Nii ongi läänerannikul, Pärnu- ja Läänemaal mitu kasvatajat šaakalite tõttu lammaste pidamisest loobunud.

Kui mere ääres kimbutavad šaakalid, siis sisemaal hundid. Võrumaal tegutsev Koppel ütleb, et tal on nii hundid kui ka ilvesed kukil.