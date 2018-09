Kuum suvi tõi kartulivõtu varasemaks

Järvamaal Väätsa kandis 1998. aastast kartulit kasvatava osaühingu Osa ja Tervik juht Margo Heinmaa sõnab, et tänavu hakkasid nad hoidlasse säilituskartulit võtma augusti viimasel nädalal. See on lausa nädalapäevad varem kui tavaliselt.

Viljandimaal kartuleid kasvatav Koorti Kartul OÜ juhatuse liige Janek Lass ütleb, et nemad võtsid tänavu esimese kartuli 17. juunil, sest olid nii lubanud. „Pingutasime selle nimel, et anda värske kartul müüki enne jaanipäeva, ja suutsimegi,” rõõmustab ta. Sellele eelnes suur töö, kartuli ettekasvatus ja põldude kattelooriga katmine. „Meil on jätkuvalt eesmärk anda müüki kogu aeg vaid värsket kartulit ja seda me täidame,” lubab ta. Lattu hakkas ettevõte seemnekartulit viima augusti kolmandal nädalal.

Järvamaal Märjandil kartuleid ja õunu kasvatavas Rebase talus algas peremees Meelis Tiigemäe sõnutsi säilituskartuli võtt 21. augustil. „Kartulivõtt algas kaks nädalat varem kui tavaliselt. Varased ja keskvarased sordid võtsime üles varem,” täpsustab ta.

Suvi viis suure saagi lootuse

Kõik kartulikasvatajad tõdevad, et erakordselt kuum suvi pole kartulikasvatajaid hellitanud ja kartulisaak on tavapärasest väiksem. 80 hektaril kartulit kasvatav Heinmaa sõnab, et osa sorte talus kuumust paremini kui teised. Rikkalikku saaki ta ei lootnudki ja nii oli põllul avanev vaatepilt isegi rõõmustav. „Selle kuumuse peale pole saak kõige hullem, 20 protsenti vähem kui keskmiselt ja 50 protsenti vähem kui väga heal aastal,” lausub ta.

Et hilisemad sordid veel kasvavad ja pealsete järgi päris kenasti, siis kurta Heinmaa ei tahagi. „Tundub, et punased sordid on kuumust kehvemini talunud. Kuid nii mõnigi varane sort andis väga head saaki.”

Suurte kogemustega kartulikasvataja Janek Lass räägib, et kartul on kuumuse suhtes veidi leplikum ja oskab niiskust haarata ka hommikusest kastest. Mitme uue sordi katsetajana teab ta, et mõni sort andis kuumusele rohkem alla kui teine. „Külluslikku saaki ei looda, sest suvi on olnud karm. Tähtsam saagist on saada kartul hästi lattu ja säilima.”

Tänavu esimese kartulifestivali ühe korraldajana on Lass osalejatelt kuulnud, et eri piirkondades ei sadanud ühepalju. Nemad Viljandimaal peavad rahul olema. „Jälgime hoolega ilmaprognoosi. Peaasi et ei hakkaks uputama, sest kui kuivus jätab midagigi, siis vesi võtab kõik,” nendib ta.

Lassi sõnul lootsid festivalil osalenud kartulikasvatajad, et suudavad kliimast hoolimata kohalikku tarbijat varustada ja pakkuda uusi sorte.

Õunte kasvatamise kõrvalt kartulikasvatusega tegeleva Meelis Tiigemäe meelest mõjus põud kõigele. „Vihm oli tänavu nagu loterii, kelle põlluservast lipsas läbi kasvõi pisike vihmapilveke, sellel oli ka saaki,” lausub ta.