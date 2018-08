Priileib teeb ilma jahuta leiba

Priileiva looja on juristiharidusega Ain Kabal, kes töötab riigiasutuses õigusnõunikuna. Toiduvalmistamine on talle kogu elu kirg olnud. See viiski Aini õhtuti kööki leiba küpsetama. Päeval töötas juristina, õhtuti vehkis kuni öötundideni puulusikaga köögilaua ja ahju vahet.

Haigus andis motivatsiooni

Motivatsiooni Priileiva arendamiseks andis Aini haigestumine teist tüüpi diabeeti, mistõttu oli ta sunnitud vaatama üle kogu toidumenüü. Koos abikaasa Marika Kabaliga otsustasid nad proovida dieete, kuidas kaalu langetada ja vere suhkrusisaldust stabiliseerida.

Pikk proovimine näitas, kuidas toiduained tegelikult keha mõjutavad. Nad tõdesid oma kogemuste najal, kui kahjulikud on teraviljatooted ja üldse kõik töödeldud toiduained.

Ain ja Marika avastasid suurepärase töövahendi – glükeemilise indeksi dieet ehk GI-dieedi. Seda iseloomustab toiduaine mõju veresuhkrule. Mida väiksem GI, seda aeglasemalt suhkur veres tõuseb.

Kadunud tädi kinkis Rootsi autorite Ola Lauritzsoni ja Ulrika Davidsoni raamatu „Parimad GI retseptid”.

„Hakkasime selle järgi süüa tegema. Lihtne, kiire, ja mis peaasi, maitsev,” räägib Ain. GI põhimõtete järgi toitudes suutis ta hoida veresuhkru loomulikul moel stabiilsena, kuni ei vajanudki enam süstimist. Aini sõnul jõudis tema kehakaal vahepeal samale tasemele, nagu oli olnud tudengipõlves.

Menüüsse jäid liha, kala, muna, piim, juust, aedviljad ning mõningad puu- ja juurviljad, aga klassikalist võileiba endale enam hommikul lubada ei saanud. Kirjandust uurides ja katsetades leidsid Ain ja Marika retseptid, kus seemnetest, pähklitest ja gluteenita jahudest küpsetatud pätsikesed asendasid kiluleiba kenasti, hoides veresuhkru organismis normis.

„Leiba armastame kõik, oli väga raske loobuda millestki, millega oleme harjunud juba sündimisest saadik,” tõdeb Ain. Näiteks poes müüdav tatraleib ei ole diabeetiku jaoks lahendus. Nii sündisidki teravilja- ja jahuvabad leivad. Nende GI on peaaegu olematu.

Leivad ei sisalda jahu, põhikomponent on seemned. Tulemuseks on valgurikkad tooted, mis on gluteenivabad ja täidavad kiiresti kõhu. Leivad osutusid tõelisteks menukiteks kõikide sõprade hulgas, tekkis nõudlus. Nii sündiski Priileib, kus valmistatakse terviseteadlikele, diabeetikutele, tsöliaakiahaigetele või muidu õrna seedimisega inimestele tervislikku ja turvalisemat alternatiivi jahuleibadele.

Esimesed tooted olid Puuvik, Seemik ja Tatrik, mis on kõik siiani tootevalikus alles. Puuvik ja Seemik sisaldavad rukkikliisid, aga peamise leivamassi moodustavad seemned, mille kooshoidmiseks on lisatud muna ja laktoosivaba jogurtit. Tatrik sisaldab tatrahelbeid. Nimed mõistagi tulenevad koostisainetest. Puuvik on nime saanud lisatud puuviljadest.

Suhkru asemel on Priileiva toodetes erütritool, kalorivaba looduslik magusaine. See on suurepärane kõrvalmaitseta suhkruasendaja, mida esineb näiteks pirnis, viinamarjades, melonis, arbuusis.

„Tulime tühja koha pealt. Oleme ikka väga kaugele jõudnud,” ütleb Ain.

Alustati kodus