Suvemaitsed mitmel moel tallele

Peenestatult pange sügavkülma ka sidrunmelissi, müntide, leeskputke ja petersellilehti. Pakkige need parajate portsudena õhukindlalt suletavatesse kottidesse. Hakitud segudena võib koos külmutada mitut maitsetaime, nt basiilikut, salveid ja piparrohtu. Kõikidele sügavkülma läinud kottidele-pakkidele lisage silt selle koostisega, sest külmutatult on ürdid väga sarnased.

Tervislikku varssellerit ja apteegitilli ehk fenkolit (apteegis on selle nimi ristiköömen) sööge nüüd nii palju, kui isu on. Väga hea salati saab neist ka koos. Lõigake apteegitilli lihakas ebamugul pikuti hästi peeneks, peenestage sellerivarred. Kastmeks segage kokku oliiviõli ja sidrunimahl, maitsestage soola ja pipraga. Apteegitilli ebamugulat maha lõigates jätke taime juur mulda, hilissügiseks kasvavad õrnad lehed sobivad hästi maitsestamiseks ja mõnda külmakraadi need ei pelga. Lehti ja õisikuvarsi pange peenekshakitult ka sügavkülma. Huvitava maitseaine saate fenkoli puhastatud, kuivatatud ja peeneks jahvatatud juurtest.

Varsselleri maitset rikub juba esimeste öökülmade näpistus, külm teeb varred ka sitkemaks. Varred püsivad koos, kui lõikate need maha väikese juurekaelatükiga. Lehed kasutage kohe toidus ära või pange need sügavkülma. Ka varred säilivad kõige pikemalt sügavkülmas. Selleks kupatage tükeldatud varsi paar minutit, jahutage ja pange parajate portsudena, mille korraga ära tarvitate, õhukindlalt kilekottidesse ja siis külma.

Tšillit on kerge säilitada kuivatatult. Ajage kaunad kuivatamiseks nööri otsa või laske neil lihtsalt toatemperatuuril krimpsu tõmbuda. Kuivanud vilju säilitage klaaspurgis. Enne tarvitamist peenestage kaun – kui jätate seemned sisse, siis on maitse eriti terav. Sügavkülma pange tšilli hakitult.

Külmkappi võib veel valmis teha supirohelise segu, et see oleks keetma või hautama hakates käepärast. Võtke võrdsetes kogustes rohelist (nt 200–250 g tilli, peterselli ja kui teile koriandri maitse meeldib, siis seda ka) ja 200 ml head toiduõli. Pestud maitserohelisel laske kuivada. Hakkige see, valage õli peale ja segage. Laske tund aega seista ja segage uuesti. Pange supiroheline purki ja tavalisse külmikusse, kasutada kõlbab see mitu kuud.