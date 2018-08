Kuum suvi pani mineraalvee tootmisliinid ööpäev läbi huugama

Värska valikust on eestlaste lemmik juba üle neljakümne viie aasta olnud mineraalvesi Värska Originaal, mis on ostetuim mineraalvesi Eestis.

Just looduslikku mineraalvett tasubki kuumaga ja suure higistamise ajal juua. „Mineraalvee soolasisaldus on 2,0–2,2 grammi liitri kohta, see taastab joomisel kõik vajalikud mineraalid kehas,” ütleb Jõgeva.

Kõigel hea minek

Peaasjalikult kontoreid, aga ka kodusid joogiveega varustava osaühingu Saku Läte jaoks on suvi kibekiire. „Eriliselt kuumad ilmad on meid otseselt mõjutanud, sel suvel on tootmismaht hüppeliselt suurenenud võrreldes eelmise aasta sama ajaga,” räägib OÜ Saku Läte turundusjuht Airi Freimuth.

Saku Läte villib joogivett enda kaevust, mis asub Saku vallas. „Tavaliselt toodame vett eelmisel päeval ja järgmisel päeval läheb vesi juba välja, üle 24 tunni vesi meil laos kindlasti ei seisa ka madalhooajal,” seletab Freimuth. „Kuna tootmismaht on tunduvalt kasvanud, siis täna saadame toodetud vee kliendile kohe teele ehk vesi laos ei seisagi.”

Saku õlletehas rõõmustas oma pressiteates samuti, et juulikuine kuumus tõstis tuntavalt jookide tarbimist.

„Mullusest märksa suvisem juuli kajastub selgelt joogimüügis, mis keskmiselt on tõusnud viiendiku võrra,” kommenteerib Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms ja lisab, et eriti hästi läks pudelivesi. Juulis osteti Sakus toodetud pudelivett mullusega võrreldes 50 protsenti rohkem.