Silo on defitsiit

Aktsiaseltsi Tartu Agro pealik Aavo Möldergi tõdeb, et loomade põhitoidusega pole tänavusel põua-aastal kiita. Ta usub, et 20. augustil kõikjal Eestis sadanud vihm annab põllumehele hädapärase silokoguse kolmanda või neljanda niitega siiski kätte.

„Meie ise küll hädas pole, aga Saaremaa põllumeestel on silost puudus küll,” kinnitab ka Kõljala Põllumajanduse OÜ juhatuse esimees Tõnu Post.

Kõik pole kadunud

Ilmaolud lubasid tänavu siloteoga alustada juba mai lõpus. Algus oli ilus, aga taimed tahavad teadupärast lisaks päikesele ka vett. „Niiteid oleme kordade järgi teinud küll kaks, aga neist teine oli pea olematu, see tuli teha lihtsalt selleks, et loota kolmandale niitele. Põua mõju on laastav, see kahjustas vahepeal juba maisigi, aga juuli teises pooles tulnud väike vihmasabin päästis. Viimasel ajal on vihma õnneks rohkem tulnud ja loodan, et septembris saab veel kolmanda niite teha,” ei ole Toomas Uusmaa lootust kaotanud.

„Aasta pole ju veel läbi,” rõhutab ka Aavo Mölder Tartu Agrost. „Meil on tavalisel aastal vaja 15 000 tonni rohusilo, lisaks maisisilo, kokku 22 000 tonni, aga selleni on veel pikk maa minna. Loodame, et taasiseseisvumispäeval justkui kingitusena sadanud vihm, kui peaaegu kõikjal Eestis tuli maha 20–25 millimeetrit sademeid, aitab paljusid loomakasvatajaid.

Ehk saab umbes kuu aja pärast korraliku kolmanda niite. Meie teeme varase odra alla ka allakülvi ja loodame nendel 300 hektaril kahe kuu pärast vast neljandagi niite teha. Seega pole lootus päris kadunud. Vahest saab ikka põhisöödakoguse enam-vähem kätte, seda pole ka kuskilt osta.”

Tänu ajakohasesse tehnikasse tehtud investeeringule on Kõljala Põllumajanduse osaühingu seis keskmisest parem. „Kui räägin kogu Saaremaa kohta, siis enamikul on silosaak kasin, paljud naabrid nuputavad murelikult, kuidas hakkama saada. Meil endal pole põhjust kurta, sest möödunudaastast silo jätkub oktoobrini. Esimese ja teise niitega võime tänavugi rahule jääda, saime küll natuke vähem, kui lootsime, aga tarvilik kogus on käes.

Oleme mitme kolleegiga kokku leppinud, et talvel saavad nad meilt häda korral abi. Usun, et kolmaski niide tuleb viisakas. Põud kahandas siiski meie silosaaki, osal maadest jätsime teise tiiru tegemata, lihtsalt polnud midagi niita. Praegu on mais väga ilus, nii et Kõljala Põllumajanduse OÜ hädas ei ole.

Meile annab suure eelise asjaolu, et paneme rohumaadel läga otse kamarasse, tegime mitu aastat tagasi vastavasse seadmesse arvestatava investeeringu. Pärast selle kasutuselevõttu tajusin, et silosaak tõusis – lämmastik lendub nüüd palju vähem, taim saab selle kõik omale ja on tänulik,” selgitab Tõnu Post.

Silo kvaliteet teine

Kuivus mõjutab mõistagi silo omadusi. Aavo Mölder: „Mullu olid niited väga märjad, aga lehmale söödamegi ju kuivainet, mitte vett.”