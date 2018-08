Maale Elama eksisteerib veel vaid veebis

„Ootame kannatlikult, millal tekib riigil huvi maaelu mainekujundust toetada ja millal omavalitsused haldusreformist toibuvad ja enese turundamise vastu uuesti huvi tundma hakkavad,” ütles liikumise eestvedaja Ivika Nõgel tänavu märtsis. Ta lisas toona, et nad toimetavad ainult sotsiaalmeedias.

Otepää valla Vidrike külavanem Ivika Nõgel ei välistanud varianti, et Maale Elama on oma töö teinud, sest uusi maale tulijaid on igal pool märgata. „Ka meedia teeb uustulijatest tänuväärselt palju lugusid,” märkis ta.

Hiljuti andis Nõgel teada, et nüüdseks on vabatahtlik õhinapõhine liikumine aktiivsest tegutsemisest loobunud ning eksisteeri veel ainult veebi- ja Facebooki lehe kaudu.

„Kutse maale elama on toiminud, uute tulijate mõju on iga aastaga maal üha rohkem tunda,” ütles ta. „Ilmselt on paljudele uudis, et hoolimata suurest kõlapinnast, mida Maale Elama liikumine mõni aasta tagasi sai, ei ole selle taga mitte riik. Kutsujad olid hoopis maal elavad aktiivsed kodanikud, kelle meelest ei vastanud levinud maaelu kuvand sellele, mida nemad enda ümber nägid. Nii otsustati maaelust huvitunutele anda tõesemat ja kohapõhisemat infot, kuidas seal tegelikult elatakse.”

Algatus sündis 2012. aastal õppereisil Soome, kus seltskond eestlasi avastas, et mitu sealset piirkonda reklaamib end aktiivselt elupaigana. Samuti nähti ja kuuldi, et aeg-ajalt toimuvad seal maale elama meelitavad messid. Sealt tekkiski mõte, et Eestiski võiksid aktiivsed kogukonnad endast teada anda ja inimesi maale elama kutsuda.

Pilootprojekt algas Lõuna-Eestis 2013. aastal, kaasates Valga-, Võru-, Põlva-, Viljandi-, Jõgeva- ja Tartumaa. Põhjus oli lihtne: kogu meeskond oli just selle piirkonnaga seotud. Tähtsündmusena korraldati toona Tallinna Tehnikaülikoolis ainulaadne mess „Maale elama”. Kohale tuli 26 kogukonda ja 500 külastajat.