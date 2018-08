Saaremaal toimunud talupäeval valiti taas parim talutoit ja parim talu

Parimat talu on Eestis valitud juba 25 aastat. «Parima talu väljaselgitamiseks külastati nii traditsioonilisi põllumajandustootmisega tegelevaid talusid kui ka nišitootmisi. Hea meel on tõdeda, et maapiirkondade talunikud on ettevõtlikud ja edukad ning suureks eeskujuks ka linnarahvale,» kommenteeris Kerli Ats.