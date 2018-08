Erismaad veavad ühiselt mitut vankrit

Ettevõtliku perekonna põllumajanduspealik on praegu tegelikult juba Riho ja tema abikaasa Marika vanuselt kolmas laps Martin. Kodumajutust pakkuvas mõisahoones tegelevad klientidega Marika, samuti Martini abikaasa Cädy.

Minia on veendunud, et eri põlvkonnad täiendavad üksteist suurepäraselt. Riho Erismaa ise saab end pidada nii põllumeheks kui ka mõisahärraks, aga mitmekülgse mehena on tema CVs kirjas ka Lihula vallavanema ja Koonga valla volikogu esimehe amet. Praegu on ta ametis Põllumajandusameti Pärnu keskuse juhataja asetäitjana, kus saab keskenduda maaparandusele ehk erialale, mida ta Eesti Põllumajanduse Akadeemias veidi enam kui kolm aastakümmet tagasi õppis. Just EPA päevil kohtus ta sealsamas majandusökonoomikat tudeerinud Marikaga.

20 aastat mõisapidamist

Endises Koonga, praeguses Lääneranna vallas asuva Oidrema küla nimi kirjutatakse ühe a-ga, aga mõisa nimi kahega. Perenaise selgituse kohaselt leidsid keeleametnikud, et kuna „oidre” ei ütle põhisõnaks oleva „maa” kohta midagi sisulist, siis kohanimena tuleb eelistada lühemat varianti.

Siia, Riho kodukohta, nad igal juhul elama ja töötama tulid. Peagi nägid ilmavalgust lapsed, keda on neli, noorim 18aastane. Mõisahoone külalistoa kaminapealsele on kenasti sätitud laste ja lapselaste fotod ja küllap neid muudkui lisandub.

Mõisapidamiseni jõudsid Marika ja Riho loomakasvatuse ja põlluharimise kõrvalt tänu Riho vanemate soojadele suhetele 1939. aastal Oidremaa mõisa ostnud, aga peagi sõja eest Rootsi ja sealt edasi Kanadasse pagenud perekond Randsaluga.

„Eesti iseseisvuse taastamise järel sai vanapaar oma valduse tagasi. Mõistagi oleks mõisa taastamine ja pidamine neile üle jõu käinud ja nii nad pakkusidki 1992. aastal meile seda asja vedada. Jäime nõusse,” meenutab Riho. Randsaludelt tuli esimene kapital mõisahoone kordategemiseks. „Esialgu arvasid nad, et vabanenud Eestis on võimalik mõis üsna kiiresti turismiga tulu teenima panna. Kanadas olid nad tegelenud just rendimajadega ja uskusid, et siin toimib sama ärimudel. Ei läinud need asjad siin nii lihtsalt,” nendib perenaine.

„Meie jätkasime hoone renoveerimist, aga sugulased läksid ärevile, et mis siis saab, kui pärisomanikud meelt muudavad. Hakkasime isegi mõistma, et õige oleks mõisapidamine ametlikult enda kätte võtta. Pangalaenuga ostsime hoone välja ja 1998. aastal kolisime sisse. Isegi lehes kirjutati, et Koonga valla volikogu esimehel on miljon krooni võlgu. 2011. aastal saime laenu tasutud.

Neile, kes kiidavad, et meil on nii ilus ja suur kodu, ütlen ikka, et sellel on oma hind. Kes tahab mitu korda aastas välismaal puhkamas käia, kes uhket autot, aga meie oleme kogu vaba raha ja aja paigutanud kodu kordategemisse. Ükski meie laps pole kurtnud, et on millestki ilma jäänud. Paljud sugulased ja sõbrad pelgasid, et oleme hulluks läinud, aga enam nad nii ei arva.”