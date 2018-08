Rohtunud raudteetammi läbib kord aastas jalgrattaretk

Seda omapärast matkateed tuleb hooldada. Ja mitte vähe, sest muidu on kinnikasvamine kiiresti tulemas. Andres Vink rõhutas, et see rattamatk ei ole ühestki küljest kasuteenimisüritus. Küll aga seob see ühtseks mõned teised tema plaanid. „Meil on väljalaenutamiseks 22 jalgratast. Küll tullakse neid kasutama gruppidena, küll üksikult,” sõnas ta. „Oleme teinud ka nii, et kui matkatee liikmetele tulevad külastajagrupid, siis saavad nad matkatee rattad oma klientide sõidutamiseks kasutada. Ka on Türi raudteejaamas jalgrataste laenutuspunkt ja teeme koostööd ka Jaama kohvikuga.”