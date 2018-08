Kapteniproua kutsub külla

Väga peent toidukohta teha ei plaanitud, sest algusest peale oli selge, et kliente hakkab ka jõe pealt tulema. „Ei taha ju tulla paadist otse valgete linadega restorani, seepärast tegime lihtsa koha, kus tunned ennast hästi,” räägib Lilian.

Täpsem kontseptsioon oli alguses lahtine. Esimene mõte oli teha ulukirestorani, siis tundus aga kariibilik toidukoht lahe. Lõpuks jäädi ikka lihtsa eestimaise toidu juurde. Nii leiabki menüüst aegumatu klassika Sadamakapteni kiluvõileivad, aga ka Merekaru räimesigari, milleks on riivleivas paneeritud räimed dipikastmega.

Kala on menüüs veelgi. Näiteks Peipsihärra kala, mis on Peipsi koha- või ahvenafileest maitsev praad. Samuti õlletainas räimerümbad frititud kartulite ja kastmega: Fish&Chips Kapteni Keldri moodi.

Meeste hulgas on menukas Maaroti ribipraad: searibi ahjukartuli ja praekapsaga. Magustoitudest on populaarne Kapteniproua unelm, mis on pisut sarnane Kräsupea koogiga. „Müüme seda purgiga kaasa,” sõnab Lilian. Kapteni Keldris on kõigil, kellel on taskus väikelaeva juhiluba, auväärt positsioon, juhiluba kehtib kliendikaardina.

Uks Euroopasse

Kapteni Kelder avati 2014. aastal. Esimesel suvel süvendati Luunja sadamas kanalit. Kui sügisel vesi sisse lasti, oli ümberringi mudaväli. Aga keldrit see ei puudutanud, sest ust jõe poole siis veel polnud. Selle tegemine polnud lihtne, sest maja kuulub miljööväärtusliku objektina muinsuskaitse valvsa pilgu alla.

Lilian kutsus ametnikud külla, pani nad keldris keskmisesse lauda istuma ning teatas, et tahab akent Euroopasse, mille all pidas ta silmas ust. Esimese tegevusaasta lõpuks oligi uks olemas. Aga uksest oli vähe, järgmisena liikus mõte terrassile.

16. maiks ehk Luunja valla päevaks aastal 2015 oli ka terrass valmis. Nüüdseks on terrass juba väikseks jäänud. Suvel, kui mätas on kuiv, saab laudu ka murule viia. Kevadel, kui uksest enam külma sisse ei tule, on uks terrassile valla, sügisel on terrass lahti seni, kuni ilm kannatab.

Sadamas elu edeneb

Sadamapiirkond areneb hoogsalt. Valmis autosuvilaparkla. Siin on kõige laugem slipp, nii et paadist saab kuiva jalaga sisse-välja, samuti uued paadisillad ja rand puhkamiseks. Endisi mõisahooneid värskendatakse. Rajatakse piirkonna ainus tankla, kust saavad kütust nii autod kui ka veesõidukid.

Liliani sõnul tuleb juba praegu palju kliente jõe pealt. Sõidetakse autoga Käreverre, sealt laenutatakse paat ja sõidetakse Peipsile. Vahepeal tehakse Luunjas peatus. Liliani suur järgmine unistus on Tartu-Luunja laevaliin.

„Välisturistidele see meeldiks. Laev sõidab siia tund aega. Siin saab keha kinnitada, ujuda ja peesitada, pärast laevaga linna tagasi sõita,” mõtiskleb Lilian. Tema sõnul suudab ka Emajõe kõige suurem laev Pegasus Luunja sadamas ringi keerata. Läinud aastal Emajõe festivali raames tegigi Pegasus reisi kahe kollase akna vahel marsruudil Tartu-Luunja-Tartu. Osalejad nautisid reisi. Palju on ka jalgrattamatkajaid, sest sadamasse jõuab kergliiklustee.

Teenindajate praktikabaas

Lisaks kõrtsiproua ametile on Lilian koolitaja. Tema ettevõte on ka praktikabaas. Ta tunnistab, et töötajaid pole lihtne leida. Ametis kolm kokka ja kolm teenindajat. Töökasvatust väärtustava pere vanemad lapsed Katarina Elisabeth ja Alexander Matthias on juba andnud ettevõttesse oma panuse, noorimad pojad ootavad kannatamatult oma aega.

Eesmärk on, et kõik kliendid saaksid soojalt vastu võetud, nagu oma koju. See on maakõrts, pole anonüümsust nagu linnas. Kliente teatakse nägu- või nimepidi, nende toidu- ja joogieelistusi mäletatakse ja see on klientidele meele järele.

Lilian on kohalikele inimestele väga tänulik, kui nood tulevad ja külastavad ikka ja jälle Kapteni Keldrit. „Kogukond on meid hästi omaks võtnud ja tunne, et kuulun siia, on tugev.”

Kapteni Kelder võõrustab rõõmsaid ja kurvemaid üritusi. Kelder mahutab piduliku katte korral 70 inimest, ruumi jääb ka tantsupõranda jaoks. Ilma selleta mahub 100 inimest, on olnud lausa 150 külalist.