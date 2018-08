Kosmos maitseb nagu till

Kosmosel on Brasiilia ja Mehhiko rahvameditsiinis pikaajalised traditsioonid, eriti malaaria ravis. Kosmos sisaldab mitut antioksüdanti, millest tuntuim on buteiin. Buteiinil on tugev põletikuvastane toime, mida omakorda suurendab taimemahlas triterpeenide olemasolu. Õite õlileotist on kasutatud nahahaiguste ravis ja lihasevalu vähendajana.