Püsilillede ümberistutamisega venitada ei tasu

Koduaias ikka juhtub, et peenraid on vaja ümber teha ja taimed mujale kolida või on mõni püsik lootusetult umbrohtu kasvanud või vanemad lilled juba nirult õitsema hakanud. Nii tulebki püsikud ümber istutada ja ülejääk sõpradele jagada.

Terve suvi oli põuane ja veel augusti algul püsis kartus, et taimi tänavu arukas liigutada pole. Nüüdseks on õnneks enamikus kohtades korralikult sadanud ja maa natukenegi niiske.

Paikusel oma kodu ümber lopsaka Inglise stiilis aia loonud Maie Vridolin ütleb, et kui oskad taimele peale vaadates hinnata, kas see on piisavalt tugev, siis ikka võib ümber istutada. Aga algajal soovitaks tema istutamise ja ümberistutamise pigem kevadel ette võtta.

Kindlasti ei tohiks ümberistutamisega pikalt venitada, sest taim peab jõudma juurduda. „Ma olen mõnel aastal isegi oktoobri algul istutanud, aga tänavu proovin selle töö kiiresti ära teha,” ütleb Vridolin.

Koos mullapalliga

Rusikareegel on, et kevadel õitsevaid püsikuid istutatakse sügisel ja suve lõpul õitsejad tuleks ümber istutada kevadel. „Tunnistan, mina pole sellest alati kinni pidanud,” muheleb Vridolin.

Enne ümberistutust on mõistlik taim korralikult läbi kasta. Kuna tänavu on vähe vihma tulnud, siis tasub enne labida maasse löömist juba eelmisel päeval taim korralikult läbi leotada. Nii saab taime suurema mullapalliga maast kätte ja see talub ümberistutuse vintsutusi kergemini.

Võimalusel peaks püsikuid ümber kolima alati suure mullapalliga. Kui aga lill on umbrohust läbi kasvanud, tuleb need juurte ümbert välja harutada ja sellega lõhub juuri kaitsva mullapalli ära. Sel juhul oleks hea ümberistutamine jätta hoopis kevadele, kui taimel veel suur lehepuhmast pole.

Kui aga on soov umbrohtu kasvanud taim veel tänavu puhastada ja ümber istutada, siis tuleks see töö lähiajal ära teha, et taim enne talve korralikult juurduda jõuaks. Loomulikult peab rikkalikult kastma.

Kui taimel on veel õied küljes, siis ümberistutamise ajal tuleb need maha lõigata. Lopsaka lehestikuga lille ümber istutades kärpige lehed kuni poole võrra tagasi, sest töö käigus paratamatult vigastame juurestikku ja taim ei saa mullast vajalikus koguses toitaineid kätte ja lehtedest aurustub liigselt niiskust.

„Kui lehemassi vähemaks lõigata, kaotab taim vähem niiskust, aga mina isiklikult ei poolda seda, et kõik lehed maha lõigata,” mainib Vridolin.

Kui taim on liialt suureks puhmaks paisunud, tasub see laiali jagada – mõne taime võib rahulikult labidaga osadeks lüüa, mõne juurtega tuleb aga õrnalt ringi käia. Tiheda mättana kasvavad püsikud, näiteks astilbed ja floksid, on säärased, mida julgelt labidaga poolitada võib, aga päevaliilia ja pojengi juurtega tuleb ettevaatlik olla ja need hoolikalt lahti harutada.

Väeta ja kasta