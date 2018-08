Vanaveok tõusis tehnikasõprade ihaldusobjektiks

Tänapäevast ja omaaegset tehnikat võrrelda suurt ei kannata. Ka Margus Mitt ei kujuta ette, et ta peaks GAZ-51ga iga päev tööd tegema või pikki reise ette võtma. „Aga seda kõike tehti, nendega käidi isegi Leningradis ära,” teab ta öelda.

Isiklik matkaveoauto

Killavoori autorivi veoautode reas pargib muruplatsil järjekordne GAZ – veoauto GAZ-51. Eriline, mitte tavaline veok. DUK-1 mudelinimetuse juures näitab, et tegemist oli desinfitseerimisautoga. Roolib seda vanatehnika varjupaiga eksponaati Raplamaa mees, tavaelus bussirooli keerav Aivar Hermann.

Kui 51 on laenuauto, siis selle kõrval parkiv 1980. aasta GAZ-52 on Aivari isiklik. Seda roolib paraadil tema kaasa Anne Hermann, igapäevaelus raamatupidajaametit pidav naine. „Enda veoauto kokkusaamiseks ostsin omal ajal kolm autot. Aega läks, aga nüüd on kõik originaal. Kui kast välja arvata, siis usun, et minu masina küljes ei ole ühtegi uuema aja poltigi,” sõnab Aivar Hermann. „Veoauto saamise taga oli nii soov kui ka vajadus. Kasutan autot metsast puude väljavedamisel ja pakun külameestele abi ehitusmaterjalide transpordil. Musta numbrit sellele ma ei taotle, sest see on ennekõike tarbesõiduk.”

Raplamaa GAZ-52 on täiesti tänavalegaalne. Ei ole liialdus öelda, et vajadusel on see ka omamoodi matkasõiduk. Aivar on valmis nokitsenud nimelt magamisasemetega kuudi, mis käib veoauto kasti, otse kabiini taha. „See on nostalgiasõiduk. See raputab, see loksutab, kuid toob meelde need ajad, mil isa kõrval veoautokabiinis istudes seda kõike samamoodi läbi kogesid,” ütleb ta. „Katsun seda hoida ikka töös, sest kui üks asi seisma jääb, siis see ka laguneb.”

Killavoor kui sõprade kokkusaamispaik

„Viimase info kohaselt pidi sõitma tulema 106 masinat, kuid oli teatud kadu ja sekretariaadi lõplikel andmetel tuli vabariigi juubeliaasta vanatehnika killavoorile täpselt 100 masinat,” täpsustab Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga peremees, killavoori korraldaja Tuve Kärner.

„See on keskmine arv, kuid sel aastal me osalejate arvule suurt tähelepanu ei pööranudki. Vaikselt, aga kindlalt on meie pilk juba järgmises aastas, mil sooviks kokku saada 120 masinat. Sest Järva-Jaani tuletõrje saab 2019. aastal 120 aastat vanaks.”

Kärner lisab, et nagu ikka pakkus killavoor talle endalegi üllatusi. Kui ettevõtmine oli laupäeval, siis juba reede õhtul hakkas masinaid ja nende omanikke Järva-Jaani kogunema. Esimesena jõudsid kohale ikka kaugema kandi mehed. Pimedas oli müristamist kui palju.

„Killavoor pole pelgalt killavoor. See ei ole vaid vanatehnika eluleaitamine, see on seltsielu ja vanatehnika sõprade kokkusaamine,” arutleb Tuve Kärner. „Et masinaga Järva-Jaani jõuda, on paljud asjaosalised garaažis mässanud kuid või isegi aastaid.”

Eraldi kiituse ütles Tuve Kärner edasi varjupaiga sõpradele. Üks selline mees on Veljo Indus (on kogunud kuulsust GAZ-53A veoautole BMW mootori pealearetamisega). Vähe sellest, et ta ise on veetnud lugematu arv tunde varjupaiga tehnikat putitades, on ta oma peregi vanatehnikausku pööranud.

Selleaastasel paraadil oldi väljas viiekesi: Veljo veoauto MAZ-200 staabibussi, järel naine, naisevend ja vennapojad. Kõigil omad masinad istumise all. „Veljo on otsekui varjupaiga tehniline kiirabi. Helista talle millal tahes ja ta tuleb kohale,” tunnustab Tuve Kärner.

Olgu pisitraktor või eriotstarbeline veoauto, siis kõik on seda meelt, et Järva-Jaani vanatehnika varjupaik on tehnikaajaloo säilitamisel ära teinud väga tänuväärse töö.

See oli 12. aasta Järva-Jaanis vanatehnika killavoori korraldada. Tänavused teemasõidukid olid väikesõidukid. Nagu igal aastal, olid sõidule oodatud ka igasugused kummalised kulgurid.

Järva-Jaani killavoori auhinnad

Rahva lemmik: Silver Ottenklau, sõiduk Simson Duo 4/1

Põnevaim väikesõiduk: Toivo Noodla, NSU OSL 601 mootorratas aastast 1939

Põnevaim väikesõiduk: Eduards Horošejevs, GAZ 67 aastast 1947

Põnev väikesõiduk: Pekka Kotselainen, iseehitataud jalgratas

Kummalisim kulgur: Mati Ornefeldt, GAZ MM

Kummalisim kulgur: Ado Jürgen, aerosaan

Kummaline kulgur: Janno Suve juhitud KrAZ 258

Veel jagati eriauhindu: Aile Kaasik, Plymouth Fury (atraktiivseim sõiduk)

Karin Kalev, Morris Marina (huvitav väikesõiduk)

Silver Sukles, liikuv õllekast

Villu Salu, GAZ 69 haagisega

Tõnis Sinila, ZAZ (hästi hooldatud sõiduk)

Hillar Soomets, Saksa tanki koopia koos kuulipilduja haagisega

Vello Virks, iseehitatud lõbusõidutraktor

Veljo Indus, MAZ-200

Engis Põliste, IZ 21251

Dario Suve, Ural ZIS.