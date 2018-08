Eesti õunad võistlevad välismaiste iludustega

Õunapuu vajab iga päev hoolt

Et igal aastal saaki saada, tuleb Kasvandi sõnul veebruarist alates iga päev käia puu juures ja nii kuni novembrini välja. „On vaja vaadata, kas tal on piisavalt vett ja süüa, kas on vaja mõni oks ära võtta, jälgida, et teda satikad ja haigused ei ründaks. Õnne on ka vaja – et külm puid ära ei võtaks ja õitsemine ei langeks öökülmade ajale,” kirjeldab ta.

„Sordi külmakindlus on äärmiselt tähtis. Ühes aiaosas proovisime head uut sorti, panime puud kasvama, korjasime ühe saagi ja siis külmus talvel 10 000 puud ära. Sellest õunasordist on nüüd veel kümme aastat 70 puud alles ja need kümme aastat pole külma olnud. Seega õnneasi.”

Eri sorte kasvab Halika aedades 30, veel mõni aasta tagasi oli neid üle 50. Peamine sortide väljaharvendaja ongi talvekülm. Samas nimetab Kasvand Eesti kliimat õunte kasvatamiseks päris heaks, sest külmade talvede tõttu on igasuguste kahjurite elu keeruline, nad ei ela samuti külma üle. Karm kliima annab õunale maitset ja nendes on rohkem bioaktiivseid ained, mida puu vajab ekstreemsetes tingimustes vastupidamiseks, kuid mis on väga kasulikud ka inimesele.

Kevadise külma vastu ei anna siiski suurt midagi teha, sest see saabub tihti väga ennustamatult ja pahatihti kipub langema just õunapuude õitsemise aega.

Küll aga saab silmi lahti hoida liblikate koha pealt. „Tuleb panna tähele, millal nad hakkavad lendama ja kui palju neid on. Kui on vähe, siis pole hullu, kuid kui on massiliselt, tuleb teha tõrjet,” räägib Kasvand.

„Samas kui ussitanud õunu on puu otsas palju ja jätta need veel puu alt koristamata ka, siis tuleb sealt peale uus võimas ussigeneratsioon. Sellepärast on soovitus koristada puu alt kõik mahakukkunud õunad ja puulehed ning vedada kraam võimalikult kaugele – ainuüksi see annab suure efekti.”

Konkurent välismaistele iludustele

Õunaletid on poes külluslikud läbi aasta, kuid Eesti õuna aasta ringi saada pole. Esiteks on põhjus see, et õun lihtsalt ei säili ilusana järgmise saagini ja seda ei jätkugi. Teiseks on kaupmehel palju lihtsam võtta müüki välismaised õunad. Nii ongi poes Eesti õuna jaoks tavaliselt vaid paar letikohta, kuigi kasvatajad jõuaksid hooajal täita rohkem kohti.

Eestimaalaste lemmikõun on läbi aegade Liivi kuldrenett, seda oodatakse ja see maitseb väga hästi. Üleüldse on õuna juures kaks peamist kriteeriumit – olgu ilus ja maitsev.

„Meie eesmärk on kasvatada nii ilus õun, mis konkureerib kõige kenamate välismaiste õuntega. Sel aastal tulevad ilusad õunad, sest päikest on olnud väga palju. Just päike teeb õunad kauniks. Kui on ilus suvi, on ka õunad võrratud,” ütleb Kasvand.