Parimaks metsamajandajaks valiti Lauri Salumäe

„On rõõm näha, et oma metsa jätkusuutlikult ja teadmispõhiselt majandavad metsaomanikud on valmis oma teadmisi ja kogemusi ka teistega jagama,“ lausus Link. „Parimate metsamajandajate konkurss annab meile hea võimaluse neid tublisid omanikke esile tõsta, kuid ka ühiskonnale säästlikku metsamajandust lähemalt tutvustada.“

Salumäe sõnul elab ta teadmisega, et tulevik tuleb kindlasti ja on kindel ka selles, et tulevikus soovime paremini elada, sh ka rohkem tulu teenida. „Seda pean ma silmas ka oma metsa majandamisel ja investeerin noore metsa hooldamisse ja kasvatamisse, et tulevikus oleks metsad paremad ja kvaliteetsemad,“ ütles ta.