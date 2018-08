Maakodu aed vajab oskuslikku kujundamist

Millised aiastiile on olemas?

Oi, neidki on palju ja eri koolkondades on jaotus erinev. Aiakujundus on alguse saanud regulaaraedadest, nagu Eestis on Kadrioru park. Enam levinud on meil siiski vabakujuline aed ehk siis kombineeritud aed mitmest aiastiilist.

Üha enam kogub populaarsust raam-istutus, sest eestlased armastavad privaatsust. Raam-istutuses on aiapiirdele lähemad taimed kõrgemad (puud ja kõrged põõsad), seejärel istutatakse keskmine rinne (keskmised ja madalamad põõsad) ja seejärel eesrinne püsililledega. Uuemad aiaprojektid tehakse enamasti arvutis ja sellest sõltuvalt on need geomeetrilised: ringid, ruudud, ovaalid, rombid. Paberi peal näevad samuti head välja. Kaunilt loomulikud on need aiaski.

Kes tahab aiastiilide kohta rohkem teada, leiab palju materjali internetist.

Milliseid aiastiile tasub kasutada maamajapidamises?

Suurel maa-alal on hea võimalus kasutada Inglise stiilis aeda, kus põhirõhk on pandud vaadetele. Ühe koha peal seistes jääb pilk pidama ühele kaugusest paistvale punktile ja sealt järgmisele. Kui sellel on veel reljeefset maastikku, on eriti ilus, kuid selle kujundamine on suur, raske ja kallis töö. Maamajapidamises saab kasutada ka laisa aedniku stiili, mida viljeleb Hollandi maastikuarhitekt Piet Oudolf.

Kuid ka maamajapidamise suures aias otsib inimese silm alateadlikult aias siiski mingit sümmeetriat.

Kuidas saavutada aias silmale soovitud sümmeetriat?

Sümmeetria on gruppidena korduvad värvilaigud aias, kusjuures need ei pea olema ühesuurused. Parim, kui need on hoopis eri suuruses. Rütmi tabab inimene siis, kui kordusi aias on vähemalt viis kuni seitse. Värvilaike võib olla mitu, näiteks punaseid ja kollaseid taimedena, tumerohelisi okaspuudena.

Kõike ei pea olema kohe korraga, sest aeda tehaksegi tavaliselt osade või külgede kaupa. Hea on aias pilku suunata ka kontrastidega.

Mida tähendab kontrast aias?

Kontrast tähendab suur-väike, tihe-hõre, püstine-lai, avatud-suletud. Kõige lihtsam on teha värvuse kontraste, hõbedasele taustale õitsema midagi roosat või punaste purpurjate lehtedega, tumerohelisel taustal paistavad kõik värvid hästi välja.

Milliseid värve tasub aeda valida?

Ikka lemmikvärve, kuid kõige väljapaistvamad on muidugi punane, kollane, oranž. See-eest sinine värv ei paista just kuigi kaugele. Kui on väga suur aed, ei pea taimede värvivalikul jälgima isegi hoonete värvi. Väikeses aias tuleb see kasuks. Näiteks kollase maja juures tasub kasutada lisaks punastele ka siniseid värve, rootsipunase maja juures paistavad hästi välja valged ja roosad õied, helehalli maja juures annavad sinised värvid küll karmi, kuid soliidse mulje ja roosad õied loovad soojema õhkkonna, kuid punane on jällegi vast aga liiga kriiskav.

Värvide juures tuleb teada ka nende muutumist valgusega. Tumedad toonid kaovad hämaras täiesti ära, valged säravad ka pimedas.

Mida silmas pidada teede rajamisel aeda?