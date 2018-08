Kasulik preeriakaunitar siilkübar

Muidugi ei pea siilkübarat aeda sobitama ainult looduslähedases võtmes, kena kasvukujuga taime korvõisikud on suure selge rühmana väga efektsed näiteks modernses stiilis eramu juures.

Sorte nagu küllusesarvest

Siilkübarad nagu mitmed teisedki meil suve teisel poolel õitsevad püsikud kasvavad looduslikult Põhja-Ameerika preeriates. Sellisest päritolust tulenevalt ei pelga need põuda ja koduaias peaks neile sobima parasniiske kuni kuivapoolne päikeseline (päikest vähemalt 6–8 tundi päevas) kasvukoht, kus on toitainerikas ja vett hästi läbilaskev muld.

Neile ei meeldi meie heitlikud talved ja pikad vihmased sügised. Võimaluse korral proovige neid kasvatada kergel kallakul, sest sinna ei jää ka savika pinnase korral seisma liigvesi. Ka siis, kui siilkübarale teie aias meeldib, tuleks taime 3–4 aasta tagant jagamisega noorendada. Sorte on õigem paljundada vegetatiivselt. Närbunud õisikud lõigake ära, siis tuleb uusi rohkem juurde.

Katmist need justkui ei vajaks, kuid lumeta külm võib taimele saatuslikuks saada. Kui olete hankinud efektse ja kalli sordi, mille talvekindlus pole meil veel selge, katke see talveks kindluse mõttes kuuseokstega.

Mihkel Saar on kasvatanud siilkübaraid aastaid omanimelises puukoolis. Neid tutvustades on ta tõdenud, et kõige vastupidavamad on lihtõielised valged, roosad ja purpursed sordid. Pooltäidis- ja täidisõielised ning ka roheliste, kollaste, oranžide ja punastes toonides õitega sordid on hoopis õrnemad.

Kaua nägi meie aedades ainult punast siilkübarat, selle kõrgekasvulist suurte roosakaspunaste rõhtsalt paiknevate keelõitega sorti ‘Magnus’ (erandina paljuneb seegi hästi seemneist), karmiinpunaste õitega ‘Rubinsterni’ ja madalat valgete keelõitega sorti ‘White Swan’ ja oligi vist kogu valik. Viimasel kümnendil on järjest müügile tulnud üha uusi punase siilkübara sorte. OÜ Aiasõber jt suuremate müüjate valikus on neid olnud mitukümmend nimetust.

Väga edev sort on näiteks ‘Pink Double Delight’, mis kannab roosade keelõite kohal sama värvi natuke sagrist putkõitest moodustunud kübaratutsu, sordil ‘Hot Papaya’ on nii keelõied kui ka „kübar” punased, ‘Metor Pink’ aga edvistab heleroosade keelõite ja tumeroosa kübaraosaga, sordil ‘White Double Delight’ on need mõlemad valged. ‘Green Envy’ keelõied on õitsemise algul laimirohelised ja südamik tumeroheline, keelõied värvuvad hiljem punakaks. ‘Superme Cantaloupe’ ja ‘Colorburst Orange’ keel- ja putkõied on oranžid, sordil ‘Meteor Yellow’ kollased, kuid putkõite südamik on roheline. Sort ‘Double Decker’ on aga justkui kahekorruseline: purpurroosad keelõied on natuke allpoole käändunud nagu põhiliigil, putkõitest südamikuosast aga kasvab välja veel teinegi õietuts.