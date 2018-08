Laguneva lauda kõrvale odavat korterit ei taheta

On ju nii, et maale elama minekust unistav inimene vaatab pigem maju. „Kes tahab maale juurte juurde tagasi minna, valib kena maja õunapuuaiaga. Keegi ei unista sellest, et ostaks vana laguneva sigala kõrvale endale korteri,” nendib Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman.

„Maakorterite turg on väga-väga passiivne. Inimesed müüksid küll oma korteri maha, aga ostjaid ei ole.”

Kaugemates maakohtades asuvate korterite ostmisel mängib suurt rolli nende odav hind. On ju meie seas palju väikese sissetulekuga inimesi, kes panga silmis pole laenukõlblikud ja suuremasse keskusesse korterit osta ei saa. Nii ongi põhilised ostjad need, kes linna ei jõua osta või samas piirkonnas elavad noored, kes soovivad vanematekodust lahkuda.

Tihtipeale on aga odava korteri ost sunnitud samm, et lahendada keeruliseks muutunud rahaasjad. „Inimesel on võlad pankadele või täituritele ja olemasoleva vara müügist ei jätku parema soetamiseks, aga kuna elamist on vaja, lepitakse kehvematele tingimustega, lootuses, et aja jooksul saadakse rahaasjad korda ja kolitakse parema pinna peale tagasi,” kirjeldab Kinnisvaraeksperdi Pärnu maakler Arne Pent.

Töökohta pole

Põhjus, miks inimesed ei taha enam osta korterit maale, on ammu räägitud tööpuudus. „Kui varem kurtsid kohalikud ettevõtjad, et töökäsi pole maal piisavalt võtta, siis nüüdseks on asi nii kaugel, et ettevõtjad kolivad ennast ümber. Töökäte puudus on viinud neilt igasuguse isu pidevalt personaliküsimustega tegeleda. Nii ongi nõiaring nüüdseks täiesti sulgunud – pole töötajaid ja tööandjaid kah,” räägib Sooman.

Pent tõdeb, et maakorterite turg on väga kaootiline ja üks põhjus on korralikult ja stabiilselt toimiva infrastruktuuri puudumine. „Esmatähtsad on bussiühendus, kauplused ja interneti olemasolu. Samuti koolide, lasteaedade ja huviringide toimimine,” nimetab ta.

Sooman näeb oma töös, et maaelu liigub väljasuremise teed. „Meie vahva haldusreformi käigus keerati elu maal veel rohkem tuksi: 20 aastat on räägitud, et peame maaelu elavdama, reaalsus on teine: gümnaasiumid pannakse kinni, lasteaiad samuti, bussiliine kärbitakse, poed lõpetavad tegevuse, pangaautomaadid kaovad,” loetleb ta.

Asukoht määrab

Kui reaalne on maal asuv korter maha müüa ja eriti just selle eest saadav hind, sõltub väga suurel määral asukohast. Kui endine kolhoosikeskus asub mõne kilomeetri kaugusel Tartust või Pärnust, siis pole probleem korterile ostja leida, vastupidi läheb lugu, kui suuremast keskusest on üle paarikümne kilomeetri.

„Suure linna tõmbetuules on korteri väärtus väga kõrge, aga kui korter asub eikuskil – kui linna on 30 kilomeetrit, kõrval karulaas ja vana lagunenud sigala, mille töötajate tarbeks see maja kunagi ehitati, siis on keeruline varast lahti saada,” nendib Sooman.